Mapy.cz se dočkaly dalšího velmi užitečného vylepšení, které vám usnadní cestování

Český internetový gigant Seznam.cz si připravil pro jeden ze svých klenotů ve výkladní skříni služeb a aplikací další zajímavé vylepšení, které mu může výrazně pomoci rozšířit jeho oblibu. Řeč je konkrétně o mapových podkladech Mapy.cz, které jsou dostupné i ve formě aplikace na smartphonech, na kterých se těší velké popularitě pro svou skvělou využitelnost, která nyní pravděpodobně opět povyskočí.

Mapy.cz totiž začaly lákat na novinku ve formě možnosti nahlásit přímo z navigace problémy na silnici. De facto se tedy jedná o to, čím již řadu let disponuje Waze či co relativně nedávno dorazilo do Google Maps. A jelikož se právě v těchto aplikacích těší možnost hlášení problémů na silnici velké oblibě, je velkým pozitivem, že podobná možnost míří nyní i do aplikace Mapy.cz. Pro navigování na cestách jí totiž v České republice používá díky její přesnosti i přehlednosti velké množství řidičů, kteří na ní nedají dopustit. Update, který novinku do aplikace přinese, se již rozšiřuje.