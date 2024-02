Na Vision Pro si lze stáhnout již přes 1000 aplikací vytvořených přímo pro něj

Když byl Apple Vision Pro začátkem tohoto měsíce uveden do obchodů, společnost uvedla, že v obchodě s aplikacemi visionOS App Store bude už první den k dispozici více než 600 aplikací navržených speciálně pro novou náhlavní soupravu. O několik dní později společnost Apple potvrdila, že v App Store je k dispozici dokonce více než 1 000 aplikací vytvořených pro Vision Pro.

Zprávu přinesl senior viceprezident společnosti Apple pro marketing Greg Joswiak. Ten ve svém příspěvku na sociální síti X uvedl, že obchod s aplikacemi VisionOS App Store již překročil hranici 1 000 aplikací určených pro využití hardwaru Vision Pro. Zároveň poděkoval vývojářům za jejich tvrdou práci a za to, že „posouvají hranice možného“.

A huge thank you to our developers! Their hard work has already resulted in over 1,000 incredible spatial apps designed specifically for Vision Pro, along with over 1.5 million compatible apps. We're thrilled to see how they'll continue to push the boundaries for what’s possible.

— Greg Joswiak (@gregjoz) February 13, 2024