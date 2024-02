24 hodin ve Vision Pro: Jaké to je?

Vision Pro nabízí možnost nosit je celý den v kuse bez přestání a to díky USB-C portu, který se nachází na baterii a je možné k němu kromě samotné nabíječky připojit také jakoukoli powerbanku s dostatečným výkonem. Pokud tedy máte dostatek powerbank, můžete vyrazit na 24 hodin klidně kamkoli ven a používat Vision Pro.

Velkou část z 24 hodin, po které nosil Jon Mariánek Vision Pro, strávil venku, v obchodě a také v posilovně a tak se máme možnost podívat na to, zda je možné mít 24 hodin v kuse Vision Pro a zda se to vůbec vyplatí z praktického hlediska. Jak můžete vidět v následujícím videu, tak jsou situace, kdy jsou Vision Pro zcela neuvěřitelné, jako například v posilovně, kdy si můžete zobrazit virtuálního kolegu, který vám ukáže, jak správně cvičit a dělat jednotlivé cviky.

To je super, ovšem velkou část dne je vidět, že s brýlemi zkrátka příliš není co dělat a Jon tak vlastně jen sleduje YouTube, kdekoli a kdykoli, protože užitečných aplikací, které by skutečně dokázaly nějak reálně pomáhat v běžném životě zde zatím příliš není. Ostatně brýle nejsou určené na to, abyste je měli na hlavě celé dny a abyste s nimi běhali po venku, na což upozorňuje i autor videa, ovšem i tak se jedná rozhodně o zajímavou zkušenost a pokud se o Vision Pro chcete dozvědět víc, stačí si pustit následující video.