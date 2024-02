Hlasujte: Jaký foťák iPhonů je nejhezčí za poslední roky?

Zadní fotoaparát je bez jakékoliv nadsázky jedním z nejvýraznějším designových prvků iPhonů v posledních letech. Doby, kdy byl kalifornský gigant schopen objektiv zapustit do těla iPhonu tak, že splýval se zbytkem zad, jsou totiž již roky pryč. Pravdou však je, že i přesto, že je s námi toto řešení již řadu let, není mnoha uživatelům stále po chuti. Proč tedy jen tak pro zajímavost neudělat hlasování o tom, jaké řešení fotoaparátu iPhonů je za vás v posledních letech to nejlepší a jaké naopak nejhorší?

V tomto kole ankety se zaměříme konkrétně na fotoaparáty základních iPhonů (byť jsme sem zařadili i fotoaparát iPhonu X coby první výraznější fotoaparát jablečných telefonů). Pokud vás bude hlasování bavit, do budoucna připravíme ankety ohledně fotoaparátů iPhonů řady Pro, potažmo dalších designových prvků Apple produktů.