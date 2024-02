Bláznivá teorie: Apple na podzim ukáže hned 5 nových iPhonů včetně dvou SE 4!

Přestože toho o iPhonech 16 (Pro) víme díky spoustě úniků z dřívějška již spoustu a leckdo by si tak řekl, že již nelze ničím překvapit, opak je pravdou. Díky mnoha shodným únikům sice máme o chystaných modelech již ucelený obrázek, nyní však do něj „hodil vidle“ spolehlivý leaker Majin Bu s novými informacemi, které se mu dostaly do rukou. Ty jdou totiž zcela proti proudu toho, o čem jsme v souvislosti s iPhony 16 slyšeli doposud. Věrohodnost jeho zdroje sice není ověřena, nicméně minulost ukázala, že i leckdy naprosto bláznivé spekulace mohou být založeny na pravdě.

Leaker se dostal konkrétně k dokumentu, ze kterého vyplývá, že letošní podzim přinese hned dvě velikosti iPhonu SE, jeden základní iPhone 16 a dva iPhony 16 Pro. V případě iPhonů SE by se pak mělo začít používat nové označení s číslovkou, kdy menší model by byl znám jako iPhone 16 SE, větší pak iPhone 16 SE Plus. Jednalo by se o základní iPhony dané modelové řady s jednoobjektivovým fotoaparátem, 60Hz displejem a 128GB úložištěm v základu. Co se týče úhlopříček displeje, menší model by disponoval 6,1“, větší pak 6,7“.

V případě středního modelu ve formě iPhonu 16 bychom se pak dočkali 6,3“ displeje s obnovovací frekvencí 120Hz či 256GB úložiště v základu, avšak „jen“ fotoaparátu se dvěma objektivy. Řada Pro by pak samozřejmě byla tím nejlepším, co by Apple nabízel. Dostupná by byla v 6,3“ a 6,9“, přičemž v základu by disponovala 256GB úložištěm, trojitým fotoaparátem či nejvýkonnějším procesorem.

Pokud vás pak zajímá cenové rozpětí, pokud by se zprávy leakera vyplnily, iPhone 16 SE by začínal na 699 dolarech, iPhone 16 SE Plus na 799 dolarech, iPhone 16 na 899 dolarech, iPhone 16 Pro na 999 dolarech a iPhone 16 Pro Max na 1099 dolarech. Samotný leaker nicméně zdůrazňuje, že se jedná o informace od neověřeného zdroje a je tedy třeba je brát s patřičnou rezervou. Mohou být jak zcela nereálné, tak se mohou hypoteticky vztahovat třeba až k iPhonům 17 pro rok 2025.

Ani my v redakci si úplně nemyslíme, že by se jednalo o realitu, jelikož valná většina zdrojů v předešlých týdnech hovořila „jen“ o čtyřech modelech pro letošní podzim. Jedním dechem je ale třeba dodat, že třeba o větším iPhonu SE se spekuluje již mnoho let a dá se tak říci, že by podobná strategie dávala minimálně s ohledem na zprávy z dřívějška smysl. A co myslíte vy? „Překope“ Apple v nadcházejících měsících či letech až takto výrazně své portfolio?