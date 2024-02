Bývalý zaměstnanec Applu představil jedinečné AR brýle

Brilliant Labs je název nového startupu, který založil bývalý zaměstnanec Applu, jenž se rozhodl nabídnout světu AR brýle, které vypadají jako klasické sluneční nebo dioptrické brýle. Bobak Tavangar, bývalý vedoucí inženýr Applu slibuje od svého produktu Frame brýle, které dokáží nabídnout superschopnosti umělé inteligence. Veškeré ovládání funguje pomocí hlasového asistenta, který nese název Noa a je vždy online. Startup nabízí brýle v předobjednávkách za 349$ a to ve třech barevných variantách, včetně moderní průsvitné verze.

Samotné brýle Frame váží 40 gramů a nabízí celodenní výdrž baterie. Mají mikroOLED displej, který je pomocí hranolu zobrazován před uživatelem podobně jako head-up displej, který známe z běžných vozidel. Software Frame je open-source a veškeré jeho soubory jsou dostupné na Githubu včetně zdrojového kódu.

Frame je navržený tak, abyste hned po rozbalení mohli začít používat brýle a komunikovat s nimi pomocí asistenta Noa. To, co dokáží, vám nejlépe ukáží následující videa. Jedná se o možnosti vizuální analýzy všeho, na co se uživatel dívá. Například při jídle se podíváte na talíř a okamžitě vidíte, kolik kalorií jíte. Pokud se podáíváte na jakýkoli nápis, zobrazí se přeložený do vašeho rodného jazyka. Můžete také vyhledávat na internetu, promítat obrázky přímo před sebe a tak dále.

Společnost Brilliant Labs integrovala několik modelů umělé inteligence pro podporu funkcí Frame, včetně konverzačního vyhledávání na webu pomocí Perplexity AI. Turista v cizí zemi může použít Frame například k překladu značek a vyhledání trasy. Nebo může kupující vidět pár bot v obchodě, vyhledat na webu stejnou značku a porovnat ceny. Frame samozřejmě nemá za cíl soupeřit s headsety jako je Vision Pro od Applu, ale snaží se za rozumnou cenu zpříjemnit uživatelům život a to tím nejergonmičtějším způsobem na trhu.