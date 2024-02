Apple může slavit! Odemknout iMessage komunikátorům třetích stran podle EU nemusí

Apple si může oddychnout. V Evropské unii mu totiž hrozilo, že bude muset kvůli novému zákonu o digitálních trzích zjednodušeně řečeno odemknout iMessage komunikátorům třetích stran a to pro odesílání i příjem zpráv. Jinými slovy, iMessages by musely být kompatibilní například s Messengerem, WhatsAppem a dalšími komunikátory a to jak pro odesílání, tak i příjem zpráv, čímž by ve výsledku přišly o svou jedinečnost. Toho se však nakonec Apple bát nemusí.

Regulátoři Evropské unie, kteří v předešlých týdnech právě iMessage na území Evropské unie prošetřovali, došli nyní k závěru, že nemá tato platforma na území EU natolik dominantní postavení, aby se na ní vztahoval nový zákon o digitálních trzích a tedy může i nadále fungovat přesně tak, jak funguje nyní. Ačkoliv bližší informace o verdiktu regulátorů zatím k dispozici nejsou, z minulosti víme, že bylo postavení posuzováno zejména podle počtu uživatelů dané služby či platformy. Zdá se tedy, že iMessage na území EU nepoužívá tolik jablíčkářů, aby bylo celou službu třeba jakkoliv regulovat, čímž ostatně argumentoval v minulosti i Apple. Ten navíc tvrdil i to, že třeba v byznysu nejsou iMessage narozdíl od konkurence využívány prakticky vůbec, zatímco v USA je možnost komunikovat například s firmami přes iMessage docela běžná.

Přestože na poli iMessage tedy Apple pomyslný boj s EU vyhrál, jedná se svým způsobem o malou výhru. To proto, že kvůli zákonu o digitálních trzích bude muset přeci jen značnou část systému iOS od začátku března upravit tak, aby na území EU novým požadavkům vyhovoval. Změny budou spočívat například v možnosti instalace aplikací na iPhony mimo App Store, možnosti nastavit si vlastní prohlížeč či odemčením NFC čipu pro platební aplikace a služby třetích stran. Skoro by se tak až chtělo říci, že iMessage jsou v tomto směru tím nejmenším, co šlo „vyhrát“.