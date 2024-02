Falešné AirPods zaplavují Česko! Jsou k nerozeznání od originálu a stojí pakatel

Kluci z Prahy vydali včera večer video, které by rozhodně nemělo uniknout pozornosti nikoho, kdo si chce pořídit AirPods z bazaru. Jak se totiž ukázalo, extrémní množství AirPods, které se v ČR prodávají na bazarech jsou falešné. My jsme již před 4 lety upozornili na to, že jsme si koupili falešné AirPods, které je prakticky nemožné rozeznat od originálu, ovšem Apple na to ani za 4 roky nedokázal zareagovat a tak celý business přeprodejů jede dál.

Falešné AirPods prodávají jak děti, tak i dospělí a často se jedná o jejich obživu, protože sluchátka, která většina běžných uživatelů nerozezná od originálu a nerozezná je ani váš iPhone, který je bez problémů připojí, lze pořídit již za 153Kč. Když je pak prodáte za 3,4 nebo 5 tisíc podle varianty, tak je zisky zkrátka obrovský. Ostatně podívejte se sami, co vše Kluci z Prahy zjistili o tom jak funguje přeprodej AirPods. Mimochodem, abyste se nenechali napálit, přečtěte si jak poznat falešné AirPods.