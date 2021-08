Falešné AirPods: Jak poznat padělek od originálu?

V dnešní době je možné padělat prakticky cokoliv, osobní elektroniku nevyjímaje. Čím dál častěji je možné se setkat také s falešnými sluchátky AirPods. Pokud jste své AirPody zakoupili v oficiálním e-shopu společnosti Apple, v Apple Storu nebo u některého z autorizovaných prodejců, určitě se nemusíte obávat, že byste si domů přinesli padělek. Pokud se k vám ale vaše bezdrátová sluchátka dostala jiným způsobem, možná oceníte několik tipů, jak rozpoznat falešná od pravých.

Barevná LED dioda

Součástí pouzdra na sluchátka AirPods je barevná signalizační dioda. Podle toho, jakou barvou svítí, poznáte, zda jsou vaše AirPody nabité, vybité, nebo třeba že se právě úspěšně resetují. Tato dioda bude na pravých AirPodech vždy svítit buďto zeleně, oranžově nebo bíle. U falešných AirPodů se ale můžete setkat se žlutě, červeně či modře svítící diodou, případně s diodou, která pro změnu nesvítí vůbec.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Fyzické tlačítko

V odstavci výše jsme zmiňovali mimo jiné také reset sluchátek AirPods. Ten probíhá tak, že dlouze stisknete tlačítko, které se nachází na jejich pouzdře. Naopak na sluchátkách jako takových se žádná fyzická tlačítka nenacházejí – bezdrátová sluchátka AirPods se ovládají dotykem, respektive poklepáním, nikoliv stiskem jakéhokoliv tlačítka.

Materiál a nabíjecí port

Falešné AirPody můžete poznat nejen na pohled, ale také na dotek. Plast, ze kterého jsou vyrobená pravá sluchátka AirPods, má svá specifika. Je lesklý, hladký na dotek, tvrdý a naprosto neohebný. Falešné AirPody bývají často vyrobené z laciného materiálu, a jinak tomu nebývá ani u jejich pouzdra. Pouzdro falešných AirPodů může mít zašedlou nebo nažloutlou barvu, laciný vzhled, nebo může být na dotek měkčí. Spodní strana pouzdra je pak opatřena Lightning konektorem, který je v těle pouzdra opravdu pevně zapuštěný. Nikde nic nepřečnívá, vše drží pevně, nikde nenajdete žádné nežádoucí škvíry. S takovou precizností ale u falešných AirPodů určitě nepočítejte – nemluvě o tom, že drtivá většina výrobců vybavuje nabíjecí pouzdra svých falešných sluchátek obyčejným microUSB portem.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Kvalita zvuku

Apple se nijak netají tím, že AirPody první a druhé generace, stejně jako třeba AirPods Pro, nejsou kdovíjakou lahůdkou pro zaryté audiofily. Jistá kvalita zvuku se ale bezdrátovým jablečným sluchátkům upřít rozhodně nedá, a pokud byste měli možnost porovnat zvuk z pravých AirPodů se zvukem z falešných AirPodů, poznali byste okamžitě rozdíl. AirPods Pro se navíc mohou pochlubit specifickými funkcemi, jako je aktivní potlačení hluku nebo režim propustnosti, což jsou vlastnosti, které rozhodně není možné u falešných sluchátek nijak napodobit.

Sériové číslo a párování

Pokud se vám do ruky dostaly AirPody, o jejichž pravosti máte své pochyby, můžete zkusit dohledat jejich sériové číslo. To by se mělo zobrazit na připojeném iPhonu, na kterém spustíte Nastavení -> Bluetooth, kde klepnete na název AirPodů. Už samotné bezproblémové spárování by ale mělo být jedním ze znaků toho, že jste pořídili pravé AirPody. Ve chvíli, kdy AirPody vybalíte z krabičky a otevřete jejich pouzdro v blízkosti vašeho iPhonu, měla by se vám na jeho displeji okamžitě objevit notifikace o možnost spárování. Proces párování je u pravých AirPodů otázkou několika málo klepnutí.