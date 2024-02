Souhrn spekulací: microLED Apple Watch, fotoaparát iPhonu 16 a cena OLED iPadu Pro

Podle nejnovějších zpráv to vypadá, že vydání Apple Watch s microLED displejem bude opět odloženo – zdá se dokonce, že si budeme muset počkat dokonce pár let. Na co naopak nebudeme muset čekat, je iPad Pro s OLED displejem, který by nás navíc mohl potěšit svou cenou. A jak by mohl vypadat fotoaparát iPhonu 16?

Apple Watch Ultra s microLED displejem opět odloženy

Už třetí rok po sobě se proslýchá, že Apple musí vydání hodinek Apple Watch Ultra s microLED displejem odložit o další rok, tentokrát až na rok 2027. Po uvedení prvních dvou generací hodinek Apple Watch Ultra se objevily zprávy o tom, že příchod třetí generace bude odložen, a to z důvodu obtíží při výrobě microLED displejů. Původně se hovořilo o odkladu na rok 2025, poté 2026, a nyní se objevily zprávy o tom, že nakonec ani rok 2027 nemusí v tomto směru znamenat stoprocentní jistotu. Uvedl to tento týden sever The Elec s tím, že překážky jsou spíše finanční než technické – náklady na výrobu 2″ microLED displejů Apple Watch Ultra 3 by se údajně mohly vyšplhat až na 150 dolarů.

OLED iPad Pro cena

Zatímco se šíří obavy z finančních nákladů, spojených s výrobou microLED displejů pro Apple Watch Ultra, v případě OLED panelů pro iPady Pro je tomu naopak. Tento týden se objevily na internetu poměrně potěšující zprávy, podle kterých by se cena iPadů Pro s OLED displeji nemusela oproti původnímu očekávání vyšplhat kdovíjak vysoko. Server DigiTimes v této souvislosti uvedl, že cena 12,9ů OLED iPadu Pro by mohla činit zhruba 1259 dolarů namísto původně očekávaných 1500 dolarů.

Vystouplý fotoaparát iPhonu 16

O fotoaparátu budoucího iPhonu 16 kolují již řadu měsíců různé, mnohdy hodně divoké spekulace. Podle nejnovějších zpráv by vystouplá čočka zadního fotoaparátu iPhonu 16 měla v mnohém připomínat zadní fotoaparát iPhonu X. Na svém twitterovém účtu to potvrdil mimo jiné i leaker Majin Bu. Vertikální uspořádání fotoaparátu má u iPhonu 16 pravděpodobně sloužit k nahrávání prostorového videa, což dnes umí pouze modely iPhone 15 Pro. Hlavní fotoaparát s rozlišením 48 Mpx a ultraširokoúhlý fotoaparát s rozlišením 12 Mpx spolupracují při záznamu 3D videa, které lze promítat v headsetu Vision Pro.