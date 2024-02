5 tipů a triků pro úklid plochy na Macu

Výše zmíněný krok vám pomůže s tím, abyste si položky na ploše vašeho Macu vizuálně uspořádali a srovnali. Nezredukuje to ale počet položek na ploše. Pro tyto účely můžete využít funkci Sady, která chytře seřadí vše tak, abyste měli plochu Macu krásně uklizenou, ale abyste zároveň měli vše potřebné vždy po ruce. Sady aktivujete velice jednoduše – klikněte pravým tlačítkem na plochu Macu a zvolte Používat sady .

Pro použití mřížky jednoduše klikněte pravým tlačítkem myši na plochu a z nabídky vyberte možnost Seřadit podle -> Zarovnat do mřížky . Ikonky na ploše se na první pohled nemusí zdát změněné, ale až začnete jednu z nich posouvat kurzorem a poté ji pustíte, ihned se automaticky zarovná podle imaginární mřížky. Tímto způsobem máte možnost rychle a snadno uklidit všechny ikonky na ploše do uspořádaného a přehledného uspořádání.

Umístění do složek

Umísťování položek do složek v operačním systému macOS je efektivním způsobem, jak udržet vaši pracovní plochu přehlednou a minimalizovat nepořádek. Pokud máte na ploše mnoho ikon a souborů, které byste chtěli seskupit do jednoho místa, vytvoření složek je ideálním řešením. Postup je jednoduchý: začněte označením položek, které chcete umístit do složky, pomocí kurzoru myši. Po označení klikněte pravým tlačítkem myši nebo použijte trackpad, a v následujícím menu vyberte možnost Nová složka s výběrem. Tím vytvoříte novou složku obsahující všechny označené položky.