10 příkazů pro Terminál na Macu, které by se vám mohly hodit

Součástí operačního systému macOS je aplikace Terminál, kterou rozhodně zná každý IT specialista. Konkrétně Terminál slouží k nespočtu různých věcí, obyčejný uživatel však skrze něj může provádět různé změny, které by klasicky skrze grafické rozhraní provádět nemohl. Do Terminálu se konkrétně vkládají různé příkazy, díky kterým lze tyto skryté funkce využívat. V tomto článku se společně podíváme na celkově 10 zajímavých příkazů pro Terminál, které by se vám mohly hodit. Jen pro upřesnění, Terminál spustíte skrze Spotlight, popřípadě jej najdete v Aplikacích ve složce Utility.

Ú Úvod 1 Zabránění uspání 2 Zvuk po připojení k nabíjení 3 Zrychlení animace zobrazení Docku 4 Odstranění odezvy pro zobrazení Docku 5 Přidání neviditelných mezer do Docku 6 Zaheslování ZIPu 7 Změna formátu snímků obrazovky 8 Odstranění stínu ze snímků obrazovky 9 Změna umístění snímků obrazovky 10 Změna intervalu pro vyhledávání aktualizací Další stránka Stránka 0 / 10