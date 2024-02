Přední leaker ukázal, jak má vypadat iPhone SE 4! Bude perfektní, hned tak ale nedorazí

iPhone SE 4 je bez jakékoliv nadsázky jedním z nejočekávanějších smartphonů nadcházejících měsíců či let. Mnoho informací o něm sice neuniká – minimálně v porovnání s iPhony 16 (Pro) -, avšak čas od času Applu přeci jen nějaké ty detaily proklouznou a telefon díky nim získá jasnější obrysy. Přesně to se stalo i nyní díky zdrojům velmi přesného leakera Majin Bu.

Majin Bu, který nedávno jako první zveřejnil přesný design zadního fotoaparátu iPhonů 16, jenž byl následně potvrzen dalšími zdroji coby velmi pravděpodobně reálný, přišel před chvílí konkrétně s tím, že mu jeho zdroje pocházející dle všeho přímo z Applu popsaly iPhone SE 4 coby „odlehčenou“ verzi iPhonu 16. Telefon by tedy měl disponovat hranatým tělem s mírně zaoblenými rámečky, USB-C, skleněnými zády s podporou MagSafe, displejem s úzkými rámečky či jednoobjektivovým fotoaparátem.

Se všemi těmito věcmi se nicméně u iPhonu SE 4 počítalo již nyní díky dřívějším zprávám – tedy snad až na mírné zaoblení hran. Co je však naprosto nová informace, je implementace Dynamic Islandu namísto výřezu v displeji. To proto, že Apple tento prvek vnímá jako uživatelsky velmi oblíbený a zároveň z hlediska podpory aplikací již solidně rozšíření, takže by byla škoda o něj uživatele ochudit. Díky použití Dynamic Islandu navíc bude moci Apple teoreticky použít displeje z iPhonů 15 či 16, čímž by ušetřil. Nemusel by totiž ve výsledku vyrábět další typ displejů, ale odebíral by ve větších objemech jeden typ.

Bohužel, telefon má být podle leakera stále ve vývoji a jelikož bude zčásti vycházet z iPhonu 16, nemůže vyjít před jeho vydáním. V současnosti proto Apple počítá s vydáním iPhonu SE 4 někdy v první polovině roku 2025. Leaker nicméně jedním dechem dodává, že se do té doby ještě může leccos změnit a proto je třeba brát jeho nynější informace s určitou rezervou. I přesto, že pochází od spolehlivých zdrojů, totiž stále nejsou 100%. Avšak doufáme, že se naplní – takto vypadající iPhone SE 4 by totiž byl opravdová senzace.