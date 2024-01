iOS 17.4 přinese na iPhony jednu z nejzásadnějších změn v jejich historii!

Applu se krátí čas. Do 6. března letošního roku totiž musí své OS v čele s iOS upravit na území Evropské unie tak, aby plně vyhovovaly novému zákonu o digitálních trzích, který mimo jiné vyžaduje, aby uživatelé mohli na iPhony instalovat aplikace mimo App Store. A vzhledem k tomu, že tento týden – tedy takřka na konci ledna – vydal iOS 17.3, je víceméně jasné, že tuto novinku vloží do iOS 17.4, jehož testování pravděpodobně započne příští týden. Testování nové verze iOS totiž probíhá zpravidla na pět bet, které jsou vydávány minimálně s týdenním rozestupem, přičemž dvoutýdenní taktéž není žádnou výjimkou. Vydání iOS 17.4 na začátek března tedy sedí naprosto dokonale.

Je možné, že si Apple podporu instalace aplikací mimo App Store přichystá interně, aby jí nemusel uvolnit dříve, než je nutné, a nasadí ji až do finální bety na konci února či začátku března. Ostatně, mnoho funkcí přesně tímto způsobem do systémů dostal a vzhledem k tomu, že s podporou instalace aplikací mimo App Store nesouhlasí, je poměrně pravděpodobné, že s ní bude chtít na iPhony přijít co možná nejpozději. Touto novinkou se totiž pravděpodobně připraví o velkou část zisků z App Store, jelikož již nebude schopen vybírat provize ze všech nákupů aplikací, popřípadě v aplikacích na iPhonech.

Jak přesně bude celá novinka řešena zatím bohužel také nevíme, jelikož se k ní Apple oficiálně nevyjádřil. V úvahu nicméně připadají víceméně jen dvě varianty, přičemž tou první je instalace aplikací á la macOS, kdy je uživatel rovnou stahuje z internetu, tou druhou pak alespoň částečně spravované stahování skrz nějakou aplikaci či aplikace. Podle nedávno uniklých informací se má Apple přiklánět spíše ke druhé variantě, kdy vytvoří druhou verzi App Store, která bude sloužit pro stahování jím neschválených a nekontrolovaných aplikací, které tedy budou potenciálně nebezpečné, nicméně alespoň určitým způsobem centralizované. Z tohoto stínového App Store pak půjdou dost možná stahovat i další „App Story“ od vývojářů třetích stran, skrze které budou uživatelé následně stahovat vyloženě jejich vlastní obsah. V minulosti jsme totiž již slyšeli například o tom, že svůj vlastní obchod s aplikacemi na iOS chystá Microsoft a další giganti. Tak či tak, iOS 17.4 bude z hlediska důležitosti updatů jedním z těch historicky nejdůležitějších, jelikož do značné míry změní od prvopočátku zaběhlé pořádky na iPhonech. Zprvu se tak sice stane jen v EU, nicméně je pravděpodobné, že zbytek světa bude následovat.