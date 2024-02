Není to málo, Antone Pavloviči? Podívejte se, čím Apple odměnil lidi, co pracovali na Vision Pro

V souvislosti s nedávným startem prodejů Apple Vision Pro se poměrně často setkáváme s tvrzením, že se jedná o novou éru osobní elektroniky, budoucí náhradu iPhonů či zkrátka extrémně důležitý zlom v technologickém světě srovnatelný třeba právě s příchodem prvního iPhonu. Zda tomu tak bude či nebude sice ukáže až čas, nicméně i samotný Apple v mnoha rozhovorech nešetřil na konto Vision Pro slovy chvály a ve výsledku tak potvrdil, že v něm vidí obří potenciál, který skutečně může měnit budoucí svět. Pokud jste si však mysleli, že za takto klíčový produkt své zaměstnance pracující na Vision Pro nějak výjimečně odmění, jelikož ruku k dílu na nové revoluci, jste na omylu. Žádné headsety s gravírováním a tak podobně se totiž nekonají. Jediné, co si lidé, kteří se podíleli na vývoji Vision Pro od Applu odnesli, jsou zarámované obrázky se siluetou Vision Pro a se slovy „Děkujeme, že jste pomohli světu přivítat Vision Pro.“ Jak tato odměna vypadá se můžete podívat v galerii níže.

Byla by však chyba si myslet, že se zaměstnanci Applu – a to jak ti, kteří se na vývoji Vision Pro podíleli, tak i ti, kteří ne – nedostanou k headsetu snáze než běžná veřejnost. Již před pár týdny totiž unikly na světlo světa interní informace o tom, že Apple svým zaměstnancům nabízí 25% slevu, kterou mohou při koupi Vision Pro využít. Zároveň jej mohou koupit za „kredit“, který mají jednou za 3 roky od společnosti na pořízení nového Macu či iPadu. Zkrátka tedy rozhodně nepřijdou, byť by možná leckdo čekal, že minimálně vývojáři headsetu budou „oslavování“ ještě trochu víc.