Detailní pohled na displej, senzory a čipy Vision Pro bere dech

Poté, co technici ze společnosti iFixit před pár dny zveřejnili první ochutnávku z rozebrání prvního AR/VR headsetu z dílny Applu, přichází nyní s pokračováním. Tentokrát se u Vision Pro zaměřili detailně na displeje, základovou desku s čipy i senzory a v neposlední řadě na jeho napájení.

Při novém rozboru vyšlo najevo například to, že přestože nejsou microLED displeje technicky schopny nabídnout 4K rozlišení, nabízí naprosto neuvěřitelnou hustotu pixelů. Jen pro představu, více než 50 pixelů z Vision Pro se vejde do jediného pixelu na displeji iPhonu 15 Pro. Bavíme se tedy o zhruba 3386 pixelech na palec, díky čemuž tak nabízí displej naprosto parádní vizuální zážitek, který sice není 4K podle konvenčních standardů, ale počet pixelů 4K televizí převyšuje.

Zajímavý pohled je i na výše zmíněnou logickou desku, na které je umístěn čip M2 spolu s koprocesorem R1 pro správu dat z mnoha senzorů v reálném času. R1 se tedy stará například o kamery směřující ven, TrueDepth kamerku, LiDAR, IR ikuminátory a kamery, ale taktéž o akcelerometr, gyroskop a tak podobně. Poměrně zajímavé je pak to, že výstup z přídavné baterie k Vision Pro má vyšší napětí než USB-C, jelikož má headset zřejmě poměrně vysokou energetickou náročnost. Relativně zajímavé, nicméně ne tak úplně překvapivé, je pak to, že Apple zatím Vision Pro neopatřil prakticky žádnými softwarovými zámky komponentů, díky čemuž tak zatím není problém s jeho opravami – tedy, pokud se do jeho útrob člověk dostane. Právě to je ale ve výsledku velký háček, kvůli čemuž si tak od iFixit vysloužil headset spíš podprůměrné skóre opravitelnosti 4 z 10.