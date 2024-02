Tohle vám Apple neukáže: Podívejte se na první rozebrání headsetu Vision Pro

Přestože se headset Vision Pro z dílny Applu prodává teprve od pátku, už má za sebou první rozbor. O ten se jako již tradičně postarali odborníci z iFixit, kteří se dlouhodobě zaměřují na opravy elektroniky v čele s iPhony. I jim dal nicméně rozbor novinky docela zabrat a to jak z hlediska složitosti konstrukce, tak celkové komplexnosti zařízení. Právě z tohoto důvodu tak mají mít v hlavě spoustu videí, které právě o „vnitřnostech“ nového Vision Pro v nadcházejících dnech a týdnech vydají. Nyní tedy máme před sebou „jen“ první náhled a to konkrétně na to, jak se vlastně Vision Pro rozebírá.

iFixit potvrzuje, že je Vision Pro dosud tím nejsložitějším kusem hardwaru, který Apple vydal. Ostatně, to potvrzuje i video výše, na kterém je jasně vidět, že se v těle headsetu skrývá skutečná technologická magie, kterou samotný Apple popisuje jakožto novou éru počítačů. O to zajímavější bude, jakým směrem se bude Vision Pro v nadcházejících letech vyvíjet, respektive jak výrazně jej bude Apple schopen zlepšovat.