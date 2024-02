YouTube míří na Vision Pro

Vision Pro se sice prodává již pár dní a vlastní jej několik set tisíc lidí, ovšem chybí mu celkem zásadní aplikace jako je například Netflix, YouTube, HBO nebo Spotify. Minimálně jedna z nich by se však v budoucnu přece jen měla objevit a to i přes to, že ještě před spuštěním prodejů se její autoři vyjádřili, že nad tím zatím neuvažují.

YouTube nyní uvedl, že je nadšen z uvedení Vision Pro a že plánuje vytvořit aplikaci YouTube pro Vision Pro. Zástupci YouTube však neuvedli žádné datum ani časový horizont, kdy by se aplikace mohla objevit. „Jsme nadšeni ze spuštění Visiton Pro a podporujeme ho tím, že uživatelém YouTube nabízíme skvělý zážitek při přehrávání ze Safari. V tuto chvíli nemáme žádné konkrétní plány, které bychom mohli sdílet, ale můžeme potvrdit, že nabídneme aplikaci pro Vision Pro,“ uvedli zástupci YouTube.

Škoda, že aplikace není zatím k dispozici, je to hlavně pro 360stupňová videa a 3D videa, která jsou na YouTube k dispozici a jejichž sledování by bylo jistě zajímavé. Na druhou stranu však mluvčí Applu uvedl pro The Verge, že 360stupňová videa z YouTube Safari nepodporuje na Vision Pro, protože tato videa nebyla vytvořena pro zařízení, která poskytují vysoce kvalitní prostorový zážitek, což Vision Pro je. Je tedy otázkou, kdy se skutečně setkáme na Vision Pro s videi, ve kterých se můžeme rozhlížet kolem sebe a být de facto jejich součástí.