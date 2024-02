Vision Pro se již podařilo hacknout

Netrvalo ani 24 hodin a podařilo se hacknout VisionOS, respektive celý Vistion Pro. Alespoň to tvrdí student MIT, konkrétně oboru Microarchitectural Security PHD, Joseph Ravichandr. Podle jeho slov se mu podařilo vytvořit Kernel exploit, pomocí kterého bude v budoucnu možné vydat Jailbreak pro Vision Pro.

Prozatím však jediné, co tento exploit dokáže, je vyvolat restart zařízení s tím, že varuje uživatele, aby odstranil Vision Pro z očí do 30 vteřin než se zařízení restartuje. Po restartu se zobrazí takzvaný Panic Protokol, který ukazuje, že došlo k pádu Kernelu. Není jasné, zda student již kontaktoval Apple a informace jim poskytl, ovšem tak jako tak se o nich již píše na zahraničních webech a je tak velmi pravděpodobné, že Apple v nejbližších dnech vydá opravu bezpečnostní chyby, která umožnila vyvolat pád Kernelu, tedy jádra operačního systému.

The world’s first(?) kernel exploit for Vision Pro- on launch day! pic.twitter.com/9rVtaSmbei

— Joseph Ravichandran (@0xjprx) February 3, 2024