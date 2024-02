Apple couvnul. Zdražení nových iPadů Pro s OLED nakonec zřejmě nebude tak skokové

Zdá se, že cenový šok spojený se strmým navýšením ceny nové generace iPadů Pro s OLED displeji jablíčkáře nakonec nečeká. Respektive, zdražovat se bude, ale nejspíš ne tak markantně, jak ještě donedávna zdroje tvrdily. Apple měl totiž údajně svou cenovou politiku přehodnotit a nově jí nastavit tak, aby byla pro uživatele lépe stravitelná a tedy se negativně nepodepsala na prodejnosti nových iPadů.

Zatímco ještě nedávno jsme slýchali, že nová generace 11“ iPadu Pro bude kvůli drahému OLED displeji začínat na 1500 dolarech a 13“ varianta pak dokonce na 1800 dolarech, přičemž v maximu by vyšla navíce než 2000 dolarů, dnešní zprávy hovoří „jenů o zdražení zhruba 160 dolarů u každého modelu. V přepočtu se tedy bavíme zhruba o 4000 Kč. To sice taktéž není málo, nicméně se bezesporu jedná o podstatně přijatelnější cenový skok než byl předpovídán. Znamenal by zřejmě to, že 11“ model by se v Česku prodával zhruba za 30 000 Kč, zatímco vyšší verze by byla k dispozici +- za 40 000 Kč.

Fotogalerie ipad pro 2024 2 ipad pro 2024 3 ipad pro 2024 Vstoupit do galerie

Jak již zaznělo výše, navýšení ceny u nových iPadů zapříčiní primárně nasazení OLED displeje namísto nynější Liquid Retiny a panelu s miniLED podsvícením. Tablety se však mají dočkat třeba i mírného redesignu, vylepšení fotoaparátu, podpory bezdrátového nabíjení či nasazení čipu M3, díky kterému se stanou pravděpodobně nejvýkonnějšími tablety, které lze v současnosti sehnat. Vyšší cena tedy bude do jisté míry přijatelná, jelikož toho novinky oproti předešlé generaci nabídnou vskutku požehnaně.