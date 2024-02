Sony chystá skutečný handheld, vyjde v nejbližších letech!

V posledních letech se vše, na co Sony sáhne, mění v zlato. Poté, co bylo téměř dva roky nemožné koupit PS5 kvůli vyprodanosti, se nyní stejná situace opakuje s PlayStation Portal a dokonce i s herními sluchátky Pulse Explorer. Není proto divu, že se Sony podle informací, které pronikají na internet prostřednivtvím leakerů jako je například člověk s přezdívkou Moore’s Law Is Dead, chystá opět oživit klasický handheld. Zatímco PlayStation Portal je zcela závislý na PS5 a je nutné tuto konzoli vlastnit, aby vám Portal fungoval, to, o čem je řeč nyní, má být nástupce PS Vita a původního PSP.

I přesto, že se lidem, kteří se nezajímají o herní konzole a zejména o handheld zařízení může zdát v roce 2024, kdy má iPhone 15 Pro pomalu výkon počítače, jako nesmysl vyrábět podobná zařízení, opak je pravdou. Není totiž vyprodán pouze PlayStation Portal, ale například i Nintendo Switch zažilo masivní úspěch a stejně tak Valve SteamDeck. Pro Sony se tak jedná o celkem logický krok.

Handheld by měl být podle leakera aktuálně v poslední fázi návrhů, po kterých se musí zařízení vyrobit jako prototyp, otestovat, certifikovat, zajistit masová výroba a mnoho dalšícho, kvůli čemuž je možné očekávat, že Sony stihne Vánoce 2025 nebo jaro 2026. Přenosná konzole nabídne možnost hrát hry nativně přímo z dané konzole bez nutnosti vlastnit PS5 nebo cokoliv dalšího. Zařízení by mělo využívat AMD APU a mělo by být schopné spustit veškeré hry z PS4 s tím, že podpora her PS5 pak závisí od updatů jednotlivých vývojářů.