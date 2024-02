Simpsonovi předpověděli Apple Vision Pro!

Seriál Simpsonovi není zřejmě třeba jakkoliv představovat. Přeci jen, v České republice se dlouhodobě jedná o jeden z nejoblíbenějších seriálů a přestože jsou již jeho zlatá léta pravděpodobně nenávratně pryč, mnozí z nás jej i nadále bezmezně milují a rádi jej sledují. Právě v souvislosti se Simpsonovými se pak ve světě poměrně často hovoří mimo jiné o jejich schopnosti předpovídat budoucnost. Za dobu jejich existence se v nich totiž objevila celá řada doslova neuvěřitelně přesných předpovědí v čele s prezidentem Donaldem Trumpem na schodišti, potopením ponorky k Titancu, která se u něj setkala s velkými problémy, či celosvětovou pandemií, která se rozšíří z Číny. Asi vás proto příliš nepřekvapí, že velmi přesnou předpověď si Simpsonovi „střihli“ i v souvislosti s Apple Vision Pro.

Prakticky ihned poté, co vstoupil minulý týden Vision Pro v USA do prodeje, začali se jeho majitelé objevovat s nasazeným headsetem na ulicích částečně ponořeni do světa AR. Ten navíc samozřejmě ovládali pomocí gest, což v kombinaci s designem headsetu jako takového vzbudilo mezi lidmi poměrně zajímavé diskuze o tom, zda se jedná jen o prvotní nadšení z novinky, či jsme svědky vkročení civilizace do nové éry nositelné elektroniky. Ať už je pravda jakákoliv, právě lidi procházející se po městě s headsety, které jim přikrášlí realitu, jsme mohli vidět i v Simpsonových. Ostatně, přesvědčte se na videu níže sami.