K ovládání i hraní na Xboxu vám již brzy bude stačit jen iPhone!

Majitelé herních konzolí Xbox se v dohledné době dočkají zajímavé noviny. Microsoft totiž začal v jeho mobilní aplikaci dostupné na iOS i Androidu testovat možnost dotykového ovladače při streamování obrazového výstupu z Xboxu na váš telefon. Co to pro vás znamená? Jednoduše to, že pokud využíváte aplikaci Xbox ke streamování obsahu z vaší konzole do iPhonu či iPadu, abyste skrze jejich displeje mohli následně sledovat hru běžící na Xboxu hrát, bude jí moci nově přes telefon i ovládat. Doposud přitom bylo třeba mít k telefonu či tabletu připojený Bluetooth ovladač.

Jelikož Microsoft tuto novinku zatím jen testuje v rámci TestFlightu, veškeré detaily o ní zatím k dispozici nejsou. Podle dostupných informací je však dotykové ovládání zcela totožné s tím, které Xbox nabízí ve své Cloud Gaming aplikaci, jenž byla doposud dostupný jen skrze webovou verzi. Jednotlivé ovládací prvky jsou tedy průhledné a rozmístěné stejně jako na fyzickém herním ovladači k Xboxu. Podle prvotních reakcí hráčů, kteří již mohli toto řešení otestovat, je odezva takto ovládaného Xboxu srovnatelná s použitím klasického ovladače, přičemž velmi slušný je i herní zážitek – tedy jakmile si hráč zvykne na to, že mu displej telefonu či tabletu neposkytne například zpětnou odezvu. Nezbývá tedy než doufat, že novinka dorazí do veřejné verze aplikace co nevidět a hráči si jí tak budou moci osahat sami. Je však rozhodně super, že se tímto směrem Xbox vydal, jelikož i kdyby nebyla novinka využívána ke hraní, minimálně možnost pohodlně na dálku přes mobil ovládat Xbox a například na něm nastavit stahování updatů a tak podobně hezky ručně určitě potěší.