Firemní software pro snadný byznys zná svoji budoucnost: je to menší ERP + API

Komerční sdělení: Hlavní důvod? V relativně v krátkém čase se dostanete do světa vzájemně propojených specializovaných aplikací. Tím získáte nezávislost a velkou míru svobody – do softwaru se přihlásíte jednoduše online, nemusíte nic aktualizovat ani hlídat, data máte v bezpečném cloudu. K tomu získáte propojené aplikace nabízející to nejlepší v daném segmentu.

A co všechno se dá propojit skrz API? E-shopy, banky, CRM, POS, interní systémy… v podstatě cokoli, co potřebujete. Propojení s informačním systémem buď sami naprogramujete s využitím připravených integračních doplňků, necháte to na týmu ABRA Flexi, nebo zkusíte využít jednu z low-code platforem, které se prezentovaly i na loňském Digifestu (tabidoo, Jetveo). Aplikace a programy si pak mezi sebou vyměňují data v reálném čase bez nutnosti zásahu lidské ruky. Nic nemusíte přepisovat, importovat ani zadávat. Všechno se děje automaticky.

Vybírat můžete z více než 200 doplňků na našem webu – najdete tady třeba napojení na Balíkobot, Shoptet, banky, Zásilkovnu, Roger, Digitoo a další chytré aplikace, které vám zjednoduší podnikání. Nejrychlejší cesta k externím aplikacím je přímo z aplikace přes Nápověda -> Nabídka doplňků, díky tomuto kroku se už nemusíte znovu přihlašovat.

Napojení e-shopu na účetnictví

Z naší praxe víme, že zákazníci nejčastěji řeší napojení ERP sytému na e-shop. Synchronizace typicky běží z velké části na pozadí a vy tak spoustu věcí nemusíte dělat ručně. Když dorazí zboží na sklad, informace se okamžitě zobrazí v e-shopu. Program z objednávky rovnou vytvoří výdejku na zboží ze skladu a fakturu, kterou následně spáruje s platbou. Když zákazník zboží zaplatí kartou, vy hned vidíte, že je faktura už uhrazená.

Nově zaregistrovaný zákazník je automaticky zařazen do adresáře ve Flexi, který může být navázán na tvorbu faktur a dalších dokumentů. Vazba ale není podmínku, její absenci například využijete v případě, že chcete prodat zboží neregistrovanému zákazníkovi. V závislosti na stupni propojení ušetříte řadu opakovaných kroků a tím zkrátíte čas na zpracování objednávek. V obou systémech udržujete aktuální data a nemusíte si tak lámat hlavu s tím, zda navzájem sedí. Výsledek? Klidnější mysl a spokojenější zákazníci.

A jak propojení oceňuji naši zákazníci a partneři?

DesignVille provozuje e-shop s nábytkem a doplňky, který je přes API propojený s ABRA Flexi. Objednávky z obchodu se ve Flexi promění ve faktury a automaticky se odesílají zákazníkům. A do e-shopu proudí informace o ceně a dostupnosti – zákazník tak okamžitě vidí počet kusů skladem i změnu ceny po slevě.

Digitoo slouží jako platforma pro výměnu dokladů mezi účetním a klientem. Už žádné ztracené doklady, duplikáty a dvojí evidence. „Propojení ABRA Flexi zajišťujeme sami a zabere to jen několik minut. Výsledkem je 50 procent uspořeného času. Účetní ve firmě Naboso.cz například v minulosti dělala faktury dva dny a DPH se řešilo poslední možný den o půlnoci. Dnes mají všechna data aktuální na denní bázi a také si, stejně jako my, chválí skvělou zákaznickou podporu,“ popisuje Karin Fuentesová Founder a CEO, Digitoo. Vytěžení faktur si můžete vyzkoušet přímo na webu Digitoo.cz, služba to zvládne do 20 vteřin. Faktura může být ve formátu PDF, PNG, JPEG, TIF, TIFF, PDF nebo ISDOC. Ve druhém kroku umělá inteligence vyčtená data připraví k náhledu, který vám pošle ke schválení. Když je to ok, rázem se ocitnou u vaší účetní, která je jedním kliknutím hromadně odešle do účetního programu ABRA Flexi.