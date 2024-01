Na Slovensku vykradli iSTYLE

V noci ze 24. na 25. leden vykradli v bratislavském obchodním centru Central prodejnu Apple Premium Resellera iSTYLE a to podle dostupných informací ve velkém stylu. Zloději vnikli do prodejny poté, co rozbili její skleněnou přední stěnu, a následně si to zamířili rovnou do skladu, ze kterého ukradli větší, avšak policií zatím blíže nespecifikované množství zboží.

Je možné, že zloději, kteří mají vykradené iSTYLE na svědomí, v minulosti kradli v Bratislavě už i v klenotnictví. Nasvědčuje tomu minimálně stejná strategie, kterou zvolili. V obou případech si totiž zloději najeli svým autem přímo k obchodu, kvůli čemuž byli schopni klidně i odtáhnout betonové zátarasy, které jim v tom měly zabránit. Do přistaveného auta následně nanosí zboží a s tím ujedou neznámo kam.

Jelikož budou nyní ukradená Apple zařízení na Slovensku jednoduše dohledatelná pomocí IMEI a tedy by si pro ně policie po aktivaci mohla rychle přijít, je pravděpodobné, že je zloději již prodali za hranice, kde jsou pro slovenskou policii prakticky nevystopovatelné. Jelikož však budou zaneseny do databáze kradených zařízení i u Applu, v případě opravy v autorizovaném servisu kdekoliv na světě by se na tuto skutečnost přišlo a celá vyšetřovací mašinérie by se rozjela opět naplno. Narazíte-li tedy v současnosti na inzeráty s podezřele nízkou cenou dosud nevybalených Apple produktů, raději si nechte zajít chuť.