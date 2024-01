Slovák si objednal u ověřeného obchodu iPhone, došly mu místo něj 3 tabulky čokolády

Na našem magazínu jsme vás již nesčetněkrát informovali o bizarních případech koupě iPhonů, které se točily kolem toho, že kupci namísto telefonu dorazila například brambora, cukr, kamení a tak podobně. Tyto případy však spojuje jednak to, že se děly v zahraničí a jednak to, že nákupy neprobíhaly u vyloženě ověřených prodejců. Obě tyto věci se však nyní mění. Slovenské tvnoviny.sk totiž informovaly o případu Slováka, který si chtěl pořídit u předního slovenského prodejce elektroniky NAY (mimochodem, obchod spadá pod stejnojmennou skupinu společností NAY a.s., jejíž součástí je třeba i český Electro World) nový iPhone 15 Plus, avšak namísto něj mu došly tři tabulky čokolády.

Muž sdílel svůj příběh poměrně barvitě na sociálních sítích s tím, že 10. 1. si na eshopu výše zmíněného obchodu objednal iPhone 15 Plus, který mu kurýrní služba 12. 1. doručovala. Když však muž balíček rozbalil poté, co jej zaplatil kurýrovi, namísto vysněného telefonu v něm nalezl jen tři tabulky čokolády. To jej samosebou rozzlobilo a celou záležitost začal řešit přes policii, která pro tvnoviny.sk uvedla, že poškozenému vznikla škoda na majetku ve výši 1088 euro.

Obchod se naštěstí postavil k celé záležitosti čelem a poté, co jej nešťastník kontaktoval, se s ním po krátké komunikaci dohodl na zaslání nového zařízení. Ten mu doručil přímo člověk z NAY s tím, že ztracený telefon se nyní prodejce snaží podle IMEI vystupovat. Kde přesně se stala chyba ale zatím jasné není, stejně jako přesná poloha telefonu. Ten totiž zřejmě ještě nebyl zapnut, kvůli čemuž není možné jeho dohledání. Pokud byl tedy telefon skutečně ukraden a ne například jen někde zašantročen, zloději bude de facto k ničemu, jelikož si pro něj po zapnutí přijde policie. Kde je telefonu konec si nedokáže vysvětlit ani samotný prodejce, který však připouští, že při 1200 zaměstnancích se nepříjemné situace ve formě krádeží přihodit mohou. Zda se dozvíme, jak celá záležitost dopadla, nicméně ukáže až čas.