iOS 17.3 mírně zhoršuje výdrž novějších iPhonů

Před pár dny Apple vydal ostrou verzi iOS 17.3, která kromě oprav chyb přenáší rovněž několik novinek. Kromě novot uživatele jistě rovněž zajímá, jak se aktualizace podepsala na plynulosti systému či výdrži baterie. Na druhý aspekt se v tomto článku podíváme, neboť jde poslední roky o jednu z nejdiskutovanějších vlastností nových operačních systémů pro iPhony. Test jako obvykle provedl youtubový kanál iAppleBytes, a to konkrétně na iPhonech SE 2020, XR, 11, 12 a 13. Ano, počet testovaných zařízení není nejvíce. Nicméně i tak si lze udělat poměrně jasný obraz o tom, jak se na životnosti baterie tato nová aktualizace podepsala. Celý test naleznete pod odstavcem.

Hned úvodem se hodí říct, že po stránce výdrže baterie není moc co slavit. U iPhone SE 2020 můžeme pozorovat nepatrné zlepšení z 1988 na 2020 bodů. iPhone XR hlásí nárůst z 2735 bodů na celkem 2873. „Jedenáctka“ pak, jak můžete vidět v grafu pod odstavcem, rovněž vykazuje nepatrný nárůst. Dále se ale výsledky zhoršovaly. iPhone 12 si pohoršil z 3433 na 3346 bodů a iPhone 13 z 4180 na 4100 bodů. Po stránce výdrže baterie tedy není zrovna příliš o co stát. Pokud jste již na iOS 17.3 aktualizovali, co na výdrž baterie říkáte vy?