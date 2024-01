Apple vydal iOS 17.3! Zde je seznam všeho nového, co přináší

iOS 17.3 pro veřejnost je venku! Apple tedy dodržel to, co minulý týden slíbil, a před malou chvílí uvolnil tento systém pro veřejnost. Pokud si jej tedy chcete nainstalovat a ještě jste tak v minulých týdnech neučili skrze beta testování a to jak vývojářské či veřejné, máte nyní konečně možnost. Instalaci učiníte klasicky přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. Mějte však na paměti, že update vyšel před malou chvílí pro celý svět, kvůli čemuž může být rychlost stahování zprvu nižší než jste zvyklí. Postupem večera se však bude rychlost zlepšovat.

iOS 17.3 novinky a vylepšení

Ochrana odcizených zařízení

Ochrana odcizených zařízení zvyšuje zabezpečení iPhonu a Apple ID tím, že k provedení určitých akcí vyžaduje Face ID nebo Touch ID bez náhradního přístupového kódu.

Zpoždění zabezpečení vyžaduje Face ID nebo Touch ID, hodinovou čekací dobu a poté další úspěšné biometrické ověření před provedením citlivých operací, jako je změna přístupového kódu zařízení nebo hesla Apple ID

Zámek obrazovky

Nová tapeta Unity uctívá černošskou historii a kulturu v rámci oslav Měsíce černošské historie

Hudba

Spolupráce na seznamech skladeb umožňuje pozvat přátele do seznamu skladeb a každý může přidávat, měnit pořadí a odebírat skladby

Ke každé skladbě ve společném seznamu skladeb lze přidat reakce emoji

Tato aktualizace obsahuje také následující vylepšení:

Podpora AirPlay v hotelech umožňuje ve vybraných hotelech streamovat obsah přímo do televizoru na pokoji.

AppleCare a záruka v Nastavení zobrazuje pokrytí pro všechna zařízení přihlášená pomocí vašeho Apple ID.

Optimalizace detekce pádu (všechny modely iPhone 14 a iPhone 15)

Některé funkce nemusí být dostupné ve všech regionech nebo na všech zařízeních Apple. Informace o bezpečnostním obsahu aktualizací softwaru Apple najdete na této webové stránce https://support.apple.com/kb/HT201222