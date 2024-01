Občanka v mobilu: Vše, co je třeba vědět

Občanka v mobilu je konečně tu a Česko díky ní vstupuje dnešním dnem do nové éry ověřování totožnosti obyvatel. Stejně jako u sebe totiž již řadu let není třeba nosit hotovost, jelikož lze na spoustě míst platit pomocí platebních karet uložených v telefonu či v hodinkách, od zítřka – tedy 20. ledna 2024 – se bude možné na vybraných místech prokazovat elektronickým občanským průkazem, přičemž tato místa budou v nadcházejících místech jen a jen přibývat. Fyzickou občanku poté bude možné s notnou dávkou nadsázky zahodit. A již dnes se aplikace eDoklady, která bude sloužit jako digitální peněženka pro uschování občanky v mobilu a později i dalších průkazek objevila v App Store. Jak nahrát občanku do mobilu se dozvíte v návodu zde.

Občanka v mobilu jen skrze jednu aplikaci

Občanský průkaz si bude možné v telefonu uložit konkrétně v aplikaci eDoklady, která je či bude v průběhu dnešního dne (v době psaní článku nebylo jasné, v kolik hodin aplikace v App Store a Google Play vyjde) zdarma ke stažení. Pozor. V obchodech Google Play a App Store je k dispozici taktéž aplikace eObčanka, která je však odlišná od eDokladů, jelikož slouží k elektronické identifikaci a autentizaci občanek s čipem vydaných po 1. 7. 2018. eObčanka je tedy jen doprovodná aplikace sloužící de facto ke zprovoznění fyzických čteček plastových občanek. To aplikace eDoklady bude vyloženě digitální peněženka, do které bude možné ukládat digitální verze vašich fyzických průkazů, přičemž v prvním kole to bude právě občanský průkaz a to již ode dneška, tedy 20. ledna 2024. Kromě občanského průkazu budou později přidány další doklady. Díky nové legislativě budeme moci využívat eDoklady i při silničních kontrolách, a to nejpozději od 1. července 2024, kdy se k orgánům z první vlny přidají další státní orgány, kraje a obce s rozšířenou působností . V roce 2025 budou eDoklady akceptovány všemi dalšími orgány veřejné moci a také soukromými osobami.

K používání eDokladů budete potřebovat pouze smartphone s operačním systémem Android 11 nebo iOS 15 a novějším, spolu s Identitou občana. Internetové připojení bude potřeba pouze při registraci, aktualizaci údajů nebo ověřování na přepážce. Prokazování ověřovateli s mobilní aplikací bude probíhat kompletně offline. Ověřovatel na úřadě bude potřebovat smartphone nebo počítač a JIP/KAAS. Pokud ověřovatelem bude podnikatel nebo firma, budou potřebovat smartphone a datovou síť.

Výhody občanky v mobilu jsou jasné

Hlavní výhody spočívají v tom, že nemusíte nosit klasický občanský průkaz, ale pouze nabitý telefon. Budete mít kontrolu nad tím, kdo získá přístup k vašim údajům obsaženým v občance. Myšlenka eDokladů obecně je totiž zcela jiná než „jen“ uložit někam digitální verzi občanky, potažmo do budoucna dalších průkazek, pro což by samozřejmě stačila i Apple Wallet. Digitální občanka uložená v eDokladech totiž nebude jen strohou, „hloupou“ kopií své fyzické předlohy, jak tomu je třeba u platebních karet právě v Apple Wallet, nýbrž chytrým řešením, které by mělo být schopné do značné míry chránit vaše osobní údaje. To proto, že jednotlivé úřady či firmy a podnikatelé si budou moci zobrazit jen to, co je pro ně třeba a už nic víc. Jinými slovy, pokud si budete například v budoucnu kupovat alkohol v obchodě a prodejce vás vyzve k prokázání věku, coby ověřovatel si přes svůj telefon zobrazí jen vaší fotku s datem narození, ale už ne například bydliště a rodné číslo. Pokud by si pak chtěl zobrazit vícero informací, dozvíte se to ještě předtím, než se tak stane, jelikož před kontrolou obdržíte na telefonu žádost o sdílení údajů spolu s výpisem toho, co bude sdíleno. Díky tomu to budete moci s předstihem odmítnout a vyzvat jej, ať si zobrazí jen to, co skutečně potřebuje vědět. Je tedy jasné, že takto daleko možnosti Wallet nesahají.

Občanka v mobilu je navíc velmi bezpečná, protože eDoklady jako takové nelze zfalšovat, a údaje jsou zašifrované a rozšifrované až u ověřovatele. Aplikace navíc obsahuje zámek s biometrickými údaji, což zajišťuje bezpečnost v případě ztráty telefonu. A díky tomu, že vše probíhá takzvaně on-device (tedy v zařízení), není třeba se bát toho, že by vás někdo na dálku hacknul a občanku vám ukradl. Ostatně, jak již zaznělo výše, internet je potřeba jen k nahrání občanky do mobilu, popřípadě k jejím pozdějším aktualizacím.

Fyzická občanka platí dál

Stávající plastový občanský průkaz zůstává platný a můžete ho nadále používat, respektive na místech, kde nepřijímají eDoklady, vlastně i musíte. Použití občanky v mobilu je navíc omezeno jen na Českou republiku do konce aktuálního roku, ale od ledna příštího roku bude možné využít eDoklady také na zastupitelských úřadech v zahraničí. Aplikace bude dostupná pouze pro občany ČR s platným občanským průkazem, zatímco cizinci žijící v ČR budou muset ještě počkat. Od příštího roku budou moci být eDoklady použity i při volbách. Budete-li tedy vyrážet do zahraničí, fyzickou občanku si s sebou určitě vezměte, jelikož vám ji tamní orgány uznají jakožto jedinou možnou.