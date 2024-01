Víme, kolik stál daňové poplatníky vývoj digitální občanky do mobilu a jak dlouho trval

Již tuto sobotu 20. ledna dorazí do App Store a Google Play dlouho očekávaná aplikace eDoklady, která umožní nahrání občanského průkazu do mobilního telefonu. V budoucnu se pak počítá s tím, že se do eDokladů dostanou i další průkazky a kartičky, díky čemuž je tak už člověk nebude muset s sebou nosit ve fyzické podobě v případě, že se jimi bude třeba prokázat na příslušných místech. Kdy se tak stane je nicméně nejasné a eDoklady tak lze alespoň zpočátku považovat de facto za digitální peněženku pro váš občanský průkaz. A tato peněženka rozhodně levná nebyla.

Podle informací Novinek vyšel vývoj aplikace zhruba na 10 milionů korun a trval dlouhých 7 měsíců. Zda je to moc či málo už je na posouzení každého jednotlivce. Je nicméně třeba brát v potaz, že se jedná o aplikaci s důrazem na maximální možnou bezpečnost, což se na jejím vývoji jistě podepsalo. Zároveň je třeba si uvědomit, že myšlenka eDokladů obecně je zcela jiná než „jen“ uložit někam digitální verzi občanky, potažmo do budoucna dalších průkazek, pro což by samozřejmě stačila i Apple Wallet. Digitální občanka uložená v eDokladech totiž nebude jen strohou, „hloupou“ kopií své fyzické předlohy, jak tomu je třeba u platebních karet právě v Apple Wallet, nýbrž chytrým řešením, které by mělo být schopné do značné míry chránit vaše osobní údaje. To proto, že jednotlivé úřady či firmy a podnikatelé si budou moci zobrazit jen to, co je pro ně třeba a už nic víc. Jinými slovy, pokud si budete například v budoucnu kupovat alkohol v obchodě a prodejce vás vyzve k prokázání věku, coby ověřovatel si přes svůj telefon zobrazí jen vaší fotku s datem narození, ale už ne například bydliště a rodné číslo. Pokud by si pak chtěl zobrazit vícero informací, dozvíte se to ještě předtím, než se tak stane, jelikož před kontrolou obdržíte na telefonu žádost o sdílení údajů spolu s výpisem toho, co bude sdíleno. Je tedy jasné, že takto daleko možnosti Wallet nesahají.