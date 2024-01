Apple donutil dalšího partnera opustit Čínu. Zvolil k tomu neuvěřitelně otravnou taktiku

Poté, co Applu v době pandemie COVID-19 nadělal jeho dodavatelský řetězec situovaný tehdy převážně v Číně pořádné vrásky na čele, jelikož se potýkal s rozsáhlými uzavírkami fabrik a tedy i nemožností vyrábět produkty, nyní kalifornský gigant tlačí na jeho diverzifikaci. Na tu mu již mnozí jeho dodavatelé kývli a své výrobní závody přesunuli částečně do jiných zemí, aby je případné budoucí problémy jedené ze zemí de facto nevyřadily z výroby. Jiným dodavatelům Applu se nicméně z Číny příliš nechce a tak je na ně třeba vyvinout tlak, kterému se nakonec podvolí. Přesně to ostatně učinil Apple i nyní v případě výrobce AirPods a zčásti i Vision Pro, společnosti Goertek.

Přestože má Apple podle dostupných informací s Goertekem dlouhodobě velmi dobré vztahy, tentokrát spolu dlouho společnou řeč tyto společnosti nenašly. Goerteku se totiž z Číny, ve které má v současnosti vybodované rozsáhlé výrobní závody, vůbec nechtělo a na naléhání Applu nebral zřetel. Ten se však nenechal jen tak odbýt, což nyní prozradil místopředseda představenstva Goertechu pro portál South China Morning Post. „Zástupci našeho amerického klienta navštěvují naše závody téměř denně, aby se zeptali, kdy se přestěhujeme z Číny. Děje se tak od začátku loňského roku,“ prozradil konkrétně. S trochou nadsázky se tedy dá říci, že si Apple stěhování svého dodavatele vydupal a Goerteku jednoduše došla trpělivost. Nedávno proto oznámil, že se částečně stěhuje do Vietnamu, ve kterém má pro Apple pokračovat ve výrobě AirPods a Vision Pro.