Apple zřejmě opustí spousta důležitých vývojářů Siri. Může si za to ale sám

V souvislosti se Siri slýcháme v posledních týdnech a měsících primárně zprávy o tom, že jí chce Apple v iOS 18 a dalších nových OS Applu výrazně vylepšit pomocí umělé inteligence, aby byla daleko konkurenceschopnější než je tomu nyní. O to překvapivější je nynější zpráva reportéra Marka Gurmana z Bloombergu ohledně velkého zemětřesení, které si Apple pro své zaměstnance pracující na Siri připravil. A co víc, toto zemětřesení již bylo potvrzeno dokonce i mluvčím Applu.

Gurman před pár hodinami informoval o tom, že se Apple rozhodl znenadání zrušit tým o 121 vývojářích pracujících na Siri sídlící v San Diegu s tím, že pokud budou tito lidé chtít, připojí se k jiným týmům pro vývoj Siri, popřípadě k jiným projektům Applu. Háček je však v tom, že by se museli ze San Diega v Kalifornii přestěhovat do Austinu v Texasu, tedy takřka na druhý konec USA. Nelze se proto divit, že značná část zaměstnanců Applu o pokračování ve společnosti nepřemýšlí a začíná si hledat práci jinde. Takto velké stěhování pro ně totiž nepřipadá v úvahu – tím spíš, když si nejsou jistí tím, zda by se v nových projektech Applu uchytili tak, aby je práce naplňovala a oni tedy byli i nadále spokojení.

Rozhodnutí Applu ohledně tohoto početného týmu pro vývoj Siri je bezesporu zarážející jak pro jeho členy, tak vlastně i pro celý fanouškovský svět Applu. Leckdo by totiž čekal, že pokud se chce umělá asistentka Applu zlepšit, musí stát na pevných zaměstnaneckých základech, které se však nyní evidentně silně otřásly. Nezbývá tedy než doufat v to, že toto šachování se zaměstnanci se nakonec na výsledné Siri nepodepíše a v následujících měsících nám Apple skutečně ukáže mistrovské dílo, které posune úroveň umělých asistentů na nový level.