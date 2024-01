Tyto novinky očekávejte v iOS 18! Potvrdil je nejlepší zdroj současnosti

Chystaný iOS 18, jehož představení má Apple naplánované na červnovou WWDC, se jeví čím dál tím víc zajímavě. V předešlých týdnech jsme totiž již několikrát slyšeli o tom, že pro něj má kalifornský gigant připravenou nálož zajímavých novinek založených na AI, přičemž jejich nasazení před pár hodinami potvrdil i ten nejpovolanější. Řeč je konkrétně o reportérovi Marku Gurmanovi z Bloombergu, jehož zdroje se v posledních letech ukazují jakožto suverénně nejpřesnější v Apple světě vůbec.

Zdroje Gurmana potvrdily konkrétně to, že do iOS 18 i dalších nových OS Applu dorazí „řada nových nástrojů založených na generativní umělé inteligenci. Těžit má z této novinky nejen Siri, která se stane podstatně „lidštější a chyřejší“, ale taktéž třeba kancelářský balík iWork, ve kterém by měly být schopné například Pages vytvářet automatická shrnutí otevřených dokumentů. Vývojáře zase potěší vylepšený Xcode, který bude schopen díky AI dokončovat kódy a tak podobně. Apple myslí ale třeba i na uživatele Apple Music, které chce potěšit podstatně jednodušším vytvářením playlistů právě na základě umělé inteligence. Počítat se dále dá s chytřejšími předvytvořenými odpovědmi na zprávy a tak podobně, popřípadě se souhrny mailů či hromadných zpráv. Vše přitom bude probíhat přímo na zařízení, díky čemuž nebude ohroženo soukromí uživatele tím, že by AI „četla“ jeho data a ta následně analyzovala někde „venku“.

Gurman nicméně jedním dechem dodává, že nasazení AI do systémů zabere Applu relativně dost času a letošek tedy bude jen jakýmsi prvním krokem do tohoto světa. Dokončení by mohlo proběhnout již v příštím roce, nicméně podstatně pravděpodobněji se jeví až rok 2026, kdy by Apple dotáhl svou prvotní vizi k dokonalosti. O to zajímavější bude všechny jeho plány na poli AI sledovat, jelikož se už z úniků jeví jako velmi ambiciózní.