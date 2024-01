Jak na iPhonu nastavit, aby vás Siri upozornila na nízkou úroveň baterie

Pokud se vám v iPhonu pravidelně vybíjí baterie dřív, než se nadějete, existuje způsob, jak přimět Siri, aby vás na to upozornila hlasovým upozorněním, a to i v případě, že je iPhone v tichém režimu. V našem dnešním článku vám ukážeme, jak na to.

V iPhonech vždy, když zařízení dosáhne úrovně nabití baterie 20 %, systém zobrazí na dislej výzvu, která vám navrhne zapnout režim nízké spotřeby. Pokud je však displej vypnutý nebo se stane, že se na nějakou dobu vzdálíte od iPhonu, je snadné toto vizuální upozornění přehlédnout. Jedním z řešení je přimět Siri, aby vás na nízký stav baterie upozornila slovně.

V následujících krocích si ukážeme, jak s pomocí aplikace Zkratky nastavit jednoduchou automatizaci, která právě toto zajistí. Když se úroveň nabití baterie vybije na vámi zvolené procento, Siri řekne cokoli, co chcete slyšet, abyste byli na tuto skutečnost upozorněni.

Na iPhonu spusťte Zkratky a klepněte na Automatizace .

. Klepněte na + v pravém horním rohu.

v pravém horním rohu. Do vyhledávacího pole zadejte Nabití baterie .

. Na posuvníku nastavte požadovanou úroveň a vyberte položku Klesne pod .

. Zaškrtněte položku Spustit okamžitě .

. Vpravo nahoře klepněte na Další .

. Klepněte na kartu nově vytvořené automatizace.

Klepněte na Přidat akci .

. Do vyhledávací pole zadejte Přečíst text , přidejte příslušnou akci a klepněte na Text v poli . Napište text, který má Siri přečíst.

, přidejte příslušnou akci a klepněte na . Napište text, který má Siri přečíst. Klepněte na Hotovo v pravém horním rohu.

iOS Zkratka Siri upozorneni na vybiti baterie

To je vše. Podobným postupem můžete také v nativních Zkratkách nastavit upozornění na to, kdy je úroveň nabití baterie dostatečná, což je skvělé, pokud nechcete vždy čekat, až baterie iPhonu dosáhne 100 %. Skvělé na této metodě je, že můžete být na dosažení určitého procenta baterie upozorněni, a funguje, i když je váš iPhone nastaven na tichý režim, takže se vám do budoucna nestane, že byste nevěděli, že je úroveň baterie nízká.