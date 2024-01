Apple v tichosti vyřešil jedno z nejotravnějších omezení Najít

Oblíbili jste sí v posledních letech jablečnou síť Najít pro možnost snadného sledování předmětů? Pak pro vás máme skvělou zprávu. Apple totiž v tichosti vyřešil jedno z jejích nejotravnějších omezení ve formě relativně nízkého limitu předmětů, které přes Najít šlo sledovat.

Poté, co Apple v minulosti uvolnil softwarové řešení využitelné výrobci příslušenství třetích stran pro to, aby byly jejich produkty viditelné v Najít, a následně představil AirTagy, začalo se relativně dost jablíčkářů ptát na to, kolik že vlastně předmětů lze přes tuto síť sledovat. Jen pro upřesnění- „předměty“ jsou pak myšleny věc viditelné v kategorii Předměty. Apple však tehdy vyloženě pozitivní odpověď nenabídl, jelikož umožnil přes Najít sledovat „jen“ 16 předmětů, což se některým jablíčkářům zdálo poměrně chabé. Někteří si totiž AirTagy, ale i jiné trackery s podporou Najít doslova zamilovali a chtěli s nimi sledovat nepřeberné množství předmětů. Právě tyto uživatele se nicméně nyní rozhodl Apple potěšit, jelikož v iOS 17 a dalších nových OS podporuje sledování až 32 položek v sekci Předměty. Nyní by tedy už s nedostačujícími „sloty“ pro sledování neměl být problém.