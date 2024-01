Musk se zbláznil? Tesla chce začít prodávat kladiva

Jestli má nějaká automobilka skutečně zajímavý sortiment fanouškovských předmětů, pak je to bezesporu Tesla. Koupit si od ní můžete či jste v minulosti mohli například speciální pivo Gigabier, píšťalku Cyber Whistle, kartonové škrabadlo pro kočky a tak podobně. A jak se zdá, s prodejem do značné míry šílených věcí tato automobilka řízená Elonem Muskem nekončí, ba právě naopak.

Americký portál Electrek si všimnul toho, že si Tesla v uplynulých dnech zaregistrovala u amerického patentového úřadu vskutku zajímavou ochrannou známku na produkt s názvem „Cyberhammer“. Jednat by se mělo o jakési kladivo inspirované částečně designem Cybertrucku, které by mělo být používáno ve fitness prostředí například jako palice pro „bušení“ do starých pneumatik. Jak přesně bude novinka vypadat a kolik bude stát sice můžeme v tuto chvíli hádat, na internet se nicméně již začaly dostávat první uživatelské koncepty, které podobu Cyberhammer hádají. Na jeden z nich se můžete mrknout níže, Do komentářů nám pak můžete napsat, zda by vás pořízení podobného fanouškovského předmětu lákalo.