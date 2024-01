Má i tentokrát pravdu? Podle tohoto analytika se Vision Pro vyprodá hned po startu prodejů

Přestože si bude Apple účtovat v základu za Vision Pro 3499 dolarů, což je vskutku vysoká částka i na Američany, na pultech obchodů se po něm jen zapráší – tedy alespoň podle v minulosti spolehlivého analytika Minga-Chi Kua, který před pár hodinami zveřejnil svou predikci prodejů.

„Díky poptávce ze strany hardcore fanoušků i náročných uživatelů by se měl Vision Pro vyprodat brzy poté, co bude k dispozici ke koupil. To povede k prodloužení jeho dodacích lhůt,“ stojí konkrétně v poznámce pro investory, kterou Kuo sdílel. Jedním dechem je však třeba dodat, že rychlé vyprodání produktu ještě nemusí nutně znamenat to, že je úspěšný. Samotný Kuo totiž v minulosti přišel s tvrzením, že kvůli přehodnocení prodejních predikcí v kombinaci s výrobními problémy musel Apple poměrně razantně snížit odhady prodejů Vision Pro na letošní rok. Z nižších jednotek milionů je tak nyní rázem jen 400 000 kusů, jejichž prodeje se navíc logicky rozprostřou přes celý rok. A jelikož se začne Vision Pro prodávat v únoru, bavíme se hypoteticky o zhruba 36 000 prodaných kusech denně, což je na poměry Applu velmi malé číslo. Je nicméně třeba brát v potaz jednak fakt, že se jedná o velmi drahý produkt, ale taktéž o zcela neznámý produkt, který musí nejprve svět takříkajíc pochopit, než jej začne chtít.

Právě nutnost jej svým způsobem pochopit zdůrazňuje ve svých poznámkách pro investory i samotný Kuo. „Pokud chce Apple udržet poptávku po Vision Pro i poté, co odezní prvotní nadšení ze startu prodejů, je důležité, aby celková využitelnost produktu v kombinaci s klíčovými aplikacemi byla jasná a správná,“ dodal Kuo konkrétně. Je tedy evidentní, že si sám není tak úplně budoucností Vision Pro jistý, jelikož předpovídat to, jak se budou jablíčkáři u tohoto produktu chovat, je velmi složité.