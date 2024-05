Jablíčkáři zuří! Novým iPadům Pro „zrní“ displeje

Pomyslné porodní bolesti doprovází snad každé spuštění prodejů nových Apple produktů a jak se zdá, ani start prodejů iPadů Pro M4 není v tomto směru výjimkou. Na sociálních sítích a diskuzních fórech v čele s Redditem se totiž začínají množit stížnosti na to, že novinkám zrní displeje, respektive se na nich zobrazuje statický vzor zrn, což nepůsobí vůbec hezky.

Jako již tradičně se problém netýká všech uživatelů. Ti, kteří si zrnitých displejů všimli, však hlásí, že nejvíce patrné jsou tyto artefakty vidět při zobrazování tmavších objektů s displejem nastaveným na nízký až střední jas. Nejlépe pak lze tento problém přirovnat k fotkám pořízeným s vysokým ISO, na kterých je zachycen vizuální šum. Bavíme se tedy třeba o nočních fotografiích a tak podobně, které se určitou formou zrnitosti dlouhodobě vyznačují.

Co přesně je na vině nelze vzhledem k tomu, že se jedná o čerstvý problém, na který Apple zatím veřejně nereagoval, zatím říci. Faktem je však to, že na podobné chování displejů si relativně nedávno stěžovali i majitelé nových Samsungů Galaxy S24 Ultra. A jelikož je Samsung dodavatelem 11“ panelů pro nové iPady Pro, nelze vyloučit souvislost. Jedním dechem se ale sluší dodat, že jednotky majitelů hlásí tyto problémy i u 13“ modelů a je tedy možné, že je v celé záležitosti Samsung nevině. Jak celá zápletka dopadne nicméně ukáže až čas. Pro Apple by bylo samozřejmě nejlepší, kdyby dokázal vše napravit pomocí softwarového updatu, avšak pokud se bude jednat o hardwarovou záležitost, nezbude mu nic jiného než vyhlásit svolávací akci.