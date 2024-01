Jako ve Star Wars, Návratu do budoucnosti či Iron Manovi. Apple má parádní reklamu na Vision Pro

Ve fanouškovském světě Applu se od včerejšího odpoledne opět poměrně intenzivně hovoří o již loni představeném AR/VR headsetu Vision Pro. To proto, že včera kalifornský gigant skrze tiskovou zprávu oficiálně oznámil přesný termín spuštění jeho předobjednávek spolu se startem prodejů. A nebyl by to Apple, kdyby kromě tiskové zprávy nezkusil na produkt strhnout pozornost i skrze novou reklamu, která jej má připomenout i na YouTube, potažmo dalších platformách. Tentokrát se navíc nebojíme říci, že se svou reklamou trefil přesně do černého, jelikož je opravdu nápaditá. Ostatně, podívejte se sami, jak se videotvůrci Applu na reklamě „Get Ready“, která má svět připravit na příchod Vision Pro, vyřádili.