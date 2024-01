Služby Applu nejsou neomylné a mohou vás pořádně potrápit. Sám jsem toho příkladem

Jestli mám něco na Apple produktech opravdu rád, pak je to jejich provázanost. Čas od času mě však právě tato provázanost zradí a do jisté míry i „zažene do úzkých“. V posledních týdnech a měsících jsem například na Macu hned několikrát řešil problém s aplikací Zprávy, kterou používám na denní bázi pro komunikaci přes iMessage s kolegy z redakce, rodinou a přáteli. A protože trávím značnou část svého všedního dne za Macem, je pro mě logicky jednodušší na zprávy reagovat právě z něj. Tedy, pokud to jde.

Se Zprávami na Macu jsem měl problém naposledy na konci roku 2017, díky čemuž vznikl i článek, který se můžete přečíst výše přes „boxík“. Od té doby mi vše fungovalo až donedávna naprosto spolehlivě a já tak už skoro zapomněl na to, jaké to je, když je třeba nějaké ty trable s iMessage vyřešit. Žil jsem navíc v domnění, že se Applu daří softwarově své služby neustále zlepšovat, díky čemuž se prostor pro případné chyby stále zmenšuje. Není tomu však tak dlouho, co jsem měl před sebou další zádrhel, který se přede mnou objevil jako blesk z čistého nebe. V průběhu pracovního dne jsem normálně komunikoval s kolegy přes iMessage na Macu s tím, že po každé zprávě jsem je „shodil do Docku“ do doby, než mi protistrana odepsala, abych následně okno s chatem maximalizoval a napsal do něj odpověď. Při jednom tomto „shození“ se mi však Zprávy bůhvíproč odhlásily z mého Apple účtu. Namísto okna s chatem se mi tedy v aplikaci Zprávy objevily kolonky pro vyplněné mého Apple ID a hesla, čímž se měla aplikace opět zaktivovat. Ale nezaktivovala.

Nejspíš kvůli chybě jsem se nebyl schopen do Zpráv na Macu přihlásit, přestože jsem vyplňoval správně jak mail, tak i heslo. Po pár neúspěšných pokusech mi pak dokonce došel mail informující o snaze přihlásit se a vyzývající ke změně hesla, do čehož se mi tak úplně nechtělo. Nevím, proč mě to tehdy napadlo, ale ještě než jsem se začal v účtu šťourat, rozhodl jsem se můj Mac zrestartovat. A světe, div se, ono to pomohlo.

Od chvíle, kdy mě Zprávy poprvé „vykoply“ z mého Apple účtu, uplynulo již několik měsíců, ve kterých se tento problém několikrát zopakoval. Naštěstí ale už vím, že jej stačí vyřešit restartem a už se tedy vůbec nesnažím o přihlášení se do aplikace, jelikož bych byl beztak opět neúspěšný. Pokud se tedy v podobné patálii octnete někdy v budoucnu i vy, z vlastní zkušenosti bych se vám nebál doporučit nejprve to, abyste vyzkoušeli ty nejbanálnější možné typy oprav, než se pustíte do „větších akcí“ typu změny hesla a tak podobně. Sám jsem příkladem toho, že tím lze leccos vyřešit snadno, rychle a hlavně bez nutnosti si pamatovat nové hesla, popřípadě se jimi „přehlašovat“ napříč vašimi produkty.