Vzhled iPhone 16 Pro (Max) už není tajemstvím. Otazník visí nad jedinou věcí

Je tomu jen pár hodin, co jsme vám na našem magazínu ukázali rendery prototypu iPhonů 16 Pro (Max) zveřejněné spolehlivým portálem AppleTrack, a už tu máme nálož dalších. O ty se tentokrát postarali designéři spolupracující s portálem MacRumors, kteří při své tvorbě vycházeli z informací, které se výše zmíněnému portálu podařily získat ohledně jednoho z prototypů. Právě z toho důvodu se tak rendery AppleTrack a MacRumors v jedné zásadní věci a to konkrétně v pojetí Dynamic Islandu liší. Zatímco první jmenovaný totiž vycházel z prototypu, kde byl Dynamic Island nahrazen „průstřelem“ díky skrytému modulu pro Face ID pod displej, druhý jmenovaný operuje s Dynamic Islandem ve stejné formě, na jakou jsme zvyklí i nyní. Ostatně, podívejte se sami.

Kromě odlišnosti v Dynamic Islandu se nicméně rendery vycházející evidentně z dvou různých prototypů neliší de facto v ničem. Naprosto stejné jsou totiž těla, moduly fotoaparátu, šířky rámečků kolem displeje či pojetí bočních tlačítek. Svým způsobem skvělé je pak to, že se rendery shodují v novém Capture Buttonu, který bude umístěn na pravé straně telefonu poměrně hluboko pod Power Buttonem coby nová spoušť pro fotoaparát, ale hlavně natáčení videa. Na to má totiž klást Apple v nadcházejících letech zejména kvůli Vision Pro a možnosti nahrávat pro něj přes iPhone prostorová videa velký důraz. Ty hlavní změny by však měly proběhnout uvnitř. Jelikož se iPhony 16 Pro a 16 Pro Max mezigenereračně zvětší o 0,2″, dostanou jednak větší baterie, ale podle dostupných informací i lepší chladící systém, díky kterému by se měly mnohem méně zahřívat a tím pádem by tedy měly i déle udržet maximální výkon procesoru. Tím bude nepřekvapivě A18 Pro postavený opět na 3nm technologii. Upgradem ale samozřejmě projde i fotosoustava, o které se více dozvíte v tomto článku.