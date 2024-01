Obří únik odhalil vzhled iPhone 16 Pro spolu s další spoustou detailů!

Pokud se vám zdálo, že toho doposud o chystaných iPhonech 16 Pro uniklo na světlo světa jen poměrně málo a to i přesto, že jsou momentálně v pokročilé fázi vývoje, dnes můžete své dojmy přehodnotit. Velmi spolehlivý twitterový účet AppleTrack věnující se shromažďování úniků informací totiž před pár hodinami zveřejnil na základě svých zjištění od ověřených zdrojů sérii detailů právě o iPhonech 16 Pro i s jejich rendery, které je detailně odhalují. Prohlédnout si je můžete v galerii níže.

iPhone 16 Pro na základě dnešního úniku iphone 16 pro 1 iphone 16 pro 2 iphone 16 pro 3 iphone 16 pro 4 Vstoupit do galerie

Jednou z hlavních novinek iPhonů 16 Pro má být výrazné zmenšení Dynamic Islandu, který se z podlouhlé „nudle“ promění v symetrické kolečko skrývající jen přední fotoaparát. Modul pro Face ID spolu s ostatními senzory se totiž Applu měl podařit dostat pod displej, díky čemuž tak mohl přistoupit právě k výraznému zmenšení Dynamic Islandu. Jeho funkčnost má být nicméně shodná s tou, na kterou jsme zvyklí i nyní. Jen v případě, že zrovna s Dynamic Islandem nebude třeba interagovat, uvidí uživatel více obsahu, což je rozhodně super.

Zdroje rovněž potvrdily nasazení nového tlačítka na bok telefonu – konkrétně pak na pravou stranu, na které je v současnosti umístěn Power Button. Má se jednat o takzvaný Capture Button, který bude sloužit pro rychlou aktivaci fotoaparátu, zejména pak pro natáčení. Zda se bude jednat o tlačítko haptické, nebo fyzické však stále není tak úplně jasné, jelikož Apple na prototypech iPhonů testuje obě varianty. Co se pak týče dalších designových změn, těch již bude pramálo. Telefony totiž budou vypadat víceméně stejně jako loňská generace a to i včetně barevných variant. Tedy s rozdílem modré, která se má z tmavé proměnit opět na světlou.

Zdroje výše zmíněného portálu rovněž potvrdily, že se iPhony 16 Pro (Max) mezigeneračně poměrně citelně zvětší – konkrétně poskočí z 6,1″ na 6,3″ a z 6,7″ na 6,9″. Tato informace nicméně vzhledem k tomu, že jsme jí již několikrát slyšeli v minulosti, vůbec nepřekvapí, stejně jako informace o nasazení teleobjektivu s pětinásobným optickým zoomem na oba chystané modely či o čipu A18 Pro. Co však možná překvapí a to zcela určitě pozitivně, je to, že se má Apple u iPhonů 16 Pro (Max) poměrně intenzivně zaměřit na výdrž baterie. Ta se sice zlepšuje rok od roku, nicméně letos by mohl být skok ještě výraznější právě kvůli tomu, že se má jednat o jednu z hlavních vychytávek telefonů.

Podtrženo, sečteno – nové iPhony 16 Pro se z nynějšího úniku jeví poměrně zajímavě. Nebude se sice rozhodně jednat o žádnou revoluci, avšak pěknou evolucí zcela určitě budou. Menší Dynamic Island totiž rozhodně leckoho potěší, nové tlačítko pro snažší spouštění videa jakbysmet a výdrže baterie není nikdy dost. Už nyní je navíc jasné, že novinek bude podstatně více a zdroje AppleTrack je zkrátka jen nevyjmenovaly. Na mysli máme třeba nasazení 48MPx senzoru u ultraširokoúhlého objektivu či potenciální zrychlení nabíjení. Vše ale v tomto směru ukáže samozřejmě až září a odhalení finální verze nynější vývojové snahy Applu.