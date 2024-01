iPhone 16 Pro umožní nahrávat 4K 3D video a také 8K video

Spolu s příchodem iOS 17.2 nabídl Apple možnost natáčet na iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max 3D prostorová, takzvaná spatial videa, která budou používána pro přehrávání na Vision Pro. Tato videa však nabízí rozlišení pouze 1080p a co je horší, jen 30 snímků za vteřinu. To je sice dostačující na sledování klasického videa, ovšem pokud se máte být schopni ve videu rozhlížet pomocí otáčení hlavy a vnímat jej plynule, je nutné přidat jak na rozlišení, tak na frekvenci. Minimálně to první se zdá, že Apple vyřeší již v letošním roce.

Fotogalerie iphone 16 pro 4 iphone 16 pro 3 iphone 16 pro 2 iphone 16 pro 1 Vstoupit do galerie

Jak jsme již informovali, nabídne iPhone 16 Pro dvojici 48 Mpix fotoaparátů. Právě díky dvojnásobnému počtu 48 Mpix fotoaparátů bude možné nahrávat 4K 3D video. Apple však musí také umožnit pomocí software nahrávat na tyto fotoaparáty duálně 8K video, z čehož je možné vytvořit 4K prostorové video. To by znamenalo jednak možnost natáčení 4K videa pro Vision Pro, ale také by nic nebránilo tomu, aby bylo možné na samostatný fotoaparát natáčet video v rozlišení 8K, což prozatím iPhone neumí. Rozlišení 8K videa je 7680 × 4320 pixelů, tedy 33 177 600 pixelů. Pokud Apple vybaví iPhone patřičným softwarem, pak nebude iPhonu nic bránit v tom, aby nahrával 8K video, vzhledem k tomu, že rozlišení jeho fotoaparátu je 48 000 000 pixelů.