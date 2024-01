Do Google Maps míří skvělé vylepšení, které vám zjednoduší cestování

Google Maps jsou bez jakékoliv nadsázky jednou z nejoblíbenějších mapových aplikací a nezdá se, že by se měla tato skutečnost v dohledné budoucnosti jakkoliv změnit. Google si totiž svou mapovou aplikaci hýčká a snaží se jí neustále rozvíjet novými a novými funkcemi. Jednu velmi zajímavou novinku pak začal podle uživatelů testovat i nyní s tím, že jakmile testy skončí, nasazena by měla být plošně.

Řeč je konkrétně o podpoře zobrazení 3D budov při spuštěné navigaci a to jak v rámci mobilní aplikace pro Android a iOS, tak i v Android Auto či Apple CarPlay. Tato funkce je podle všeho zatím k dispozici jen relativně malému procentu uživatelů, avšak s tím, že se jejich množství pozvolna zvyšuje s ohledem na to, jak probíhá testování. Co se pak týče využitelnosti této novinky, 3D budovy během navigace jednak vypadají dobře, ale hlavně nabízí některým uživatelům lepší orientaci v prostoru, jelikož si díky nim dokáží lépe představit, kde se zrovna nachází při porovnání obrazu navigace s okolím. Super je navíc to, že komu by se funkce nelíbila, může jí jednoduše deaktivovat ve vrstvách mapy.

Aby bylo zobrazení 3D budov při navigaci v Google Maps co možná nejužitečnější, myslel Google třeba i na to, aby 3D objekty nezpůsobovaly zhoršení přehlednosti mapy kvůli tomu, že například částečně překryjí cestu a tak podobně. Jakmile se tedy 3D objekty dostanou do pozice, ze které by mohly jakkoliv bránit výhledu na trasu v aplikaci, automaticky se zprůhlední a uživatel tedy neustále uvidí, jak jeho trasa vede. Jak rychle bude Google schopen novinku dokončit a následně nasadit do ostrého provozu můžeme nicméně zatím jen hádat.