Jak vymazat svůj dům nebo automobil z Google Maps

Google Street View je neskutečný pomocník a sám jej používám vždy, když cestuju do jiných zemí a chci se předem v klidu zorientovat a zjistit, jak v místě, kde máme hotel vypadá doprava a kudy se dá co nejpohodlněji dojet na místo. Ovšem to, co pro někoho může být pomocník, může být pro někoho jiného noční můra. Google má poměrně detailní fotografie, které ve Street View zachycují domy, osoby, automobily a mnoho dalšího. Zatím co u SPZ nebo obličejů se stává jen výjimečně, že by nebyly rozmazané, domy nejsou rozmazané nikdy.

Pokud chcete váš dům nebo například vůz schovat před zraky ostatních, kteří používají Street View, máte možnost. Stačí na Street View najít objekt, kterého jste majitel a s jehož zobrazením na Street View nesouhlasíte. Samozřejmě musíte počítat s tím, že vás Google po nahlášení vyzve k tomu, abyste dokázali, že jste skutečně majitelem daného objektu ať už je to dům nebo vozidlo, abyste nemohli vymazat například Pražský hrad. Pokud tedy nechcete aby byl na Street View váš dům, stačí jej najít na Street View a následně zvolit v levém horním rohu pod vyhledávání trojici teček a zde zvolit možnost nahlásit problém. Nyní už jen stačí zvolit a popsat, jaký problém máte s danou fotografií a Google se vám na základě vaší žádosti ozve. Pokud skutečně předložíte, že jste majitelem dané nemovitosti nebo vozidla, dojde k rozmazání daného objektu v Google Maps Street View. Rozmazaný dům má na Street View například Tim Cook.