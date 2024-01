Apple chce koupit tuto slavnou fitness společnost

Apple v tomto roce možná uskuteční další zajímavý obchod. Roční prognóza Deepwater Asset Management na rok 2024 (prostřednictvím Connect the Watts) tvrdí, že Apple pravděpodobně získá (či se aspoň pokusí) společnost Peloton. Tento krok by pomohl Applu posílit jeho předplatitelskou službu Fitness+ a přidat řešení, která by rozšířila Apple Watch a jeho stávající software pro sledování aktivit. Apple Watch by tedy mohly měřit šířeji a tedy přesněji, což by jistě každý uživatel Apple Watch s velkou radostí přijal.

Vše ale záleží na tom, zda Apple tento obchod skutečně dotáhne. Nejde nicméně o první zmínku, že má jablečný gigant o tuto známou fitness společnost zájem. První spekulace se v tomto duchu objevily již v roce 2022, kdy Peleton sužovaly mnohé finanční potíže a její odkup by mohl být záchranou. Peleton ovšem špatnou finanční situaci překonal a výše zmíněný údajně opětovný zájem o Peleton ze strany Applu je první vážnou spekulací ohledně fitness společnosti za poslední roky. Někteří jsou ovšem k této spekulaci odmítaví a pokládají otázku, proč by Apple po případné koupi chtěl převzít odpovědnost za křehký obchodní model a nesoustředil se pouze na růst své služby Fitness+. Uvidíme, zda se tedy tyto prognózy vyplní. Jsou Apple Watch vašim pravidelným parťákem při sportovních aktivitách?