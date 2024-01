Hrát špičkové hry na Macích? Zdá se, že již brzy realita

Vývoj počítačů od Applu jde neustále kupředu, a začíná se na něj čím dál více upoutávat pozornost hráčů i herních vývojářů. Macy byly dlouho považované za počítače, určené především k práci a kreativní tvorbě. Jejich hardwarová výbava byla sice slušná, na náročné hraní nejmodernějších her ale nikdy pořádně nestačila. To se začalo měnit až v poslední době, kdy Apple začíná o svých počítačích mluvit mimo jiné i coby o potenciálních herních strojích.

Server Inverse zveřejnil tento týden zajímavý článek o tom, jak výkon nejnovějších Maců konečně začíná hrát do karet těm, kteří hrají nejnovější a výpočetně náročné počítačové hry – a samozřejmě také těm, kteří tyto tituly vyvíjí. Hry bylo samozřejmě možné na Macu hrát prakticky odjakživa, vždy se ale jednalo spíše o technicky nenáročné, jednodušší tituly – ty ostatně nabízí také jablečná herní služba  Arcade. Nejnovější Macy lze už ale určitě označit za herní počítače.

Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je jednoznačně přechod na čipy Apple Silicon, který výrazně vylepšil výkon jablečných počítačů. Modely, osazené čipy M1, M2 a M3 navíc nabízí lepší vykreslování grafiky, což umožňuje skvělý zážitek při hraní špičkových AAA her. Přechod na Apple Silicon také zjednodušuje proces vývoje a díky stejné základní hardwarové architektuře, jakou mají i iPhony a iPady, tak vzniká jednotnější herní platforma. „Jakmile je hra navržena pro jednu platformu, je jednoduché ji přenést na další dvě. Vidíme to na hrách, jako je Resident Evil Village, které byly nejprve uvedeny na trh pro Mac a poté pro iPhone a iPad,“ uvádí v této souvislosti marketingový manažer Applu Leland Martin.

Novou technologií integrovanou do rodiny čipů M3 je dynamické ukládání do mezipaměti, které umožňuje GPU alokovat využití paměti v reálném čase. Tato funkce podle Applu výrazně zvyšuje využití a výkon GPU u náročných aplikací a her. Apple ale provedl vylepšení, související s hrami, i po softwarové stránce. Operační systém macOS Sonoma, jehož veřejná verze byla vydána loni na podzim, obsahuje nový herní režim, který dočasně upřednostňuje výkon CPU a GPU při hraní her. Herní režim také snižuje latenci zvuku AirPods a zdvojnásobením vzorkovací frekvence Bluetooth snižuje vstupní latenci u oblíbených herních ovladačů třetích stran.

Apple také vydal novou sadu nástrojů, která vývojářům usnadňuje přenos her pro Windows na Mac. Sada nástrojů poskytuje emulační prostředí, které vývojářům umožňuje spustit na Macu existující neupravenou hru pro Windows a rychle vyhodnotit, jak dobře by hra mohla běžet na macOS, ještě než napíšou jakýkoli kód. Leland Martin potvrzuje, že firma zaznamenala v souvislosti s vylepšením Maců zvýšený zájem vývojářů a studií, jako je Kojima Productions nebo Annapurna Interactive Games, o využití Game Porting Toolkit. Vývojáři si podle Martina chválí jak emulační prostředí, tak i konvertor shaderů Metal, který vývojářům pomáhá převést jejich desítky tisíc shaderů do Metalu. V současné chvíli je pro Mac k dispozici řada významných herních titulů včetně remaku Resident Evil 4, Resident Evil Village, Stray a Baldur’s Gate 3. Očekává se také uvedení her Death Stranding Director’s Cut a Assassin’s Creed Mirage.