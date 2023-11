První Resident Evil je venku. Kdy vyjdou další AAA hry pro iPhone 15 Pro (Max)

Jednou z hlavních předností letošní Pro generace iPhonů je dle Applu její vynikající grafický výkon, který otevírá dveře AAA videoherním titulům. O tom nás ostatně mohlo přesvědčit nedávno vydání Resident Evil Village, který vypadá na displeji iPhonu vskutku bravurně. Co dalšího ale mají vývojáři pro iPhony schované v rukávu a kdy se dočkáme?

Resident Evil 4

Nejjasněji je zatím u portu Resident Evil 4, tedy druhého titulu z universa vytvořeného Capcomem, který se na novou generaci iPhonů Pro podívá. Ten je totiž již zalistován v App Store s předběžným datem vydání 20. 12. letošního roku. Od vydání by nás tedy snad měl dělit již méně než měsíc, byť je tu jedním dechem třeba dodat, že na data zveřejněná v App Store nelze brát 100% zřetel. Vyprávět by ostatně mohli třeba fanoušci série Call of Duty, kteří marně čekají na vydání mobilního Warzone, který měl již několik dat vydání, avšak žádné nedopadlo.

Death Stranding: Director’s Cut

Veselo by letos mohlo být i v táboře fanoušků ikonického Hidea Kojimy, jehož Death Stranding: DIrector’s Cut míří kromě iPadů a Maců taktéž na iPhony 15 Pro. Určitý háček je sice v tom, že informací o portu je prozatím minimum a titul není k dispozici ani pro předobjednávku v App Store, nicméně poslední zprávy hovořily o tom, že se s vydáním počítá do konce letoška. A jelikož do něj již moc nezbývá, je možné, že Death Stranding dorazí na iPhony spolu s novým Resident Evil 4 a hráči si tak díky němu užijí „propařené“ Vánoce.

Assassin’s Creed Mirage

Jste-li fanoušky herní série Assassin’s Creed, vyloženě dobré zprávy pro vás nemáme. Zde totiž stále platí, že se s vydáním počítá na začátku příštího roku, přičemž není jasná cena a ani to, zda je začátkem Applu myšlen hned leden, nebo třeba až březen. Určitým pozitivem nicméně je, že kromě dílu Mirage, který vyšel relativně nedávno na PC a konzole, dorazí na iPhony taktéž ryze mobilní záležitost ve formě Assassin’s Creed Jade, která by přitom měla nabízet hratelnost i grafiku srovnatelnou s konzolovo-počítačovými verzemi.