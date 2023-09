Herní režim na Macu: Co nabízí a jak jej (de)aktivovat

Přestože Macy nikdy nebyly počítače hráčům videoher zaslíbené, zdá se, že by Apple rád tuto skutečnost změnil. Jednak na ně totiž chce podle všeho dostat řadu AAA titulů v čele s Resident Evil hrami a jednak pro ně připravil do macOS Sonoma i speciální herní režim, který by měl požitek z hraní zlepšit.

Apple popisuje herní režim z macOS Sonoma slovy: „Herní režim optimalizuje váš herní zážitek tím, že dává vaší hře nejvyšší prioritu přístupu k vašemu CPU a GPU a snižuje využití pro úkoly na pozadí. A zdvojnásobuje vzorkovací frekvenci Bluetooth, což snižuje vstupní latenci a latenci zvuku pro bezdrátové příslušenství, jako jsou herní ovladače a AirPods.“ Z jeho slov je tedy jasné, že po jeho aktivaci by se měl herní zážitek na Macích zlepšit, byť je samozřejmě otázkou, jak výrazně. Navíc je třeba pamatovat na to, že herní režim je k dispozici jen na Macích osazených čipy Apple Silicon.

Jak zapnout na Macu herní režim

Aktivace herního režimu na Macu je extrémně jednoduchou záležitostí. Stačí totiž vlastně jen spustit libovolnou hru a tu zvětšit do full-screen zobrazení, například pomocí zelených šipek v levém horním rohu okna. Jakmile se tak stane, herní režim se na Macu automaticky aktivuje a bude aktivní až do chvíle, než bude hra ukončena. Z hlediska uživatelského komfortu se tedy jedná o skvělé řešení.