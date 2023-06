Apple uvedl macOS 14 Sonoma. Co nového přináší?

Operační systém macOS je srdce počítačů Mac a ten nový se jmenuje macOS Sonoma. Jako první byly prezentovány nové spořiče obrazovky, které vypadající naprosto fantasticky. Jsou s nimi spojené i nové tapety na plochu.

Widgety na Macu byly dosud poměrně hloupé. Nyní si je můžete ale rozmístit po ploše, jak potřebujete. Jakmile otevřete nějaké okno aplikace, widgety se automaticky zprůhlední, aby nerušily vaši práci. Je to poměrně efektní. Přizpůsobují se tedy prostředí i tomu, co děláte. Není je třeba ani instalovat, vše se v systému ukáže podle toho, jaké widgety používáte v iPhonu.

Poměrně velký blok byl věnován hraní. Metal 3 se dočkal zásadního vylepšení a přišel nový Game Mode. Ten se samozřejmě soustředí na maximální výkon a minimální latenci ovladačů. Má fungovat se všemi dostupnými hrami. Pro vývojáře dorazí Game Porting Toolkit pro snazší portaci her z Windows na macOs, takže her by mohlo být v budoucnu na Macích daleko víc. Zmíněno bylo třeba i to, že se na Mac dočkáme hry Death Stranding – prý brzy, tak uvidíme, jak moc brzy to bude.

Videokonference dostanou nové rozložení, kdy bude vaše tvář třeba jen v bublině, nebo je zde i klíčování, takže můžete být v popředí své prezentace. Nechybí ani nové efekty, které přitom můžete ovládat jen gesty, a to v aplikacích FaceTime, Zoom, Teams a dalších.

Safari dostane další bezpečnostní novinky zamezující sledování webovými stránkami, dorazí s ním podpora rodinného sdílení hesel ke věcem, které potřebujete sdílet s více lidmi (tedy s těmi v rámci rodinného sdílení) a profily, které oddělují to, kdo jak Safari používá. Jsou zde i webové aplikace, které se chovají vlastně stejně jako na iOS – podporují tedy i ty stejné věci v čele s notifikacemi, takže vývojář nebude muset nikam „ukládat“ software.